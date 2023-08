Napoli ascolta: Gabri Veiga si al Napoli e… punta il Frosinone!

Gabri Veiga scalpita per vestire il prima possibile la maglia del Napoli. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il suo intento è quello di poter essere già a disposizione per la prima gara di campionato dove il Napoli andrà di scena sul campo del neopromosso Frosinone. La trattativa tra Napoli e Celta va avanti e la chiusura dell’affare sembra davvero molto vicina. I tifosi azzurri incrociano le dita, si tratterebbe di un grande colpo.

A tal proposito secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli sta provando a chiuderla con il Celta Vigo per Gabri Veiga, dal quale ha un sì: chiacchierate amichevoli per evitare di pagare i 40 della clausola e volontà di chiuderla che i club, il calciatore e i manager non nascondono. L’offerta iniziale, 28 milioni, è stata riveduta e corretta, a trenta più cinque di bonus si può pensare di diffondere la fumata bianca.

