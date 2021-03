L’ascesa di Demme: quando la classe operaia va in Paradiso

Demme s’è preso il Napoli. Il suo rendimento, infatti, sta avvalorando questa tesi. E’ innegabile che stia attraversando uno stato di forma eccezionale. Guarda caso, coinciso con lo straordinario filotto di risultati inanellati dagli azzurri: quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

In effetti, la trasformazione della squadra partenopea è avvenuta parallelamente all’affermazione di Diego in qualità di fulcro del progetto teso alla conquista della Champions League.

Solo nel derby con il Benevento l’ex capitano del Lipsia è stato a guardare, accomodato tra le riserve. Per il resto, a suon di prestazioni convincenti, ha dimostrato quanto la sua promozione a titolare inamovibile fosse la mossa che serviva a Gattuso per quadrare il cerchio.

Fosforo, geometrie e sagacia tattica

Mettendo a sedere in panchina Bakayoko, Ringhio ha sottratto sicuramente fisicità al centrocampo. Al contempo, però, ha guadagnato fosforo e geometrie nella circolazione del pallone.

Una migliore fluidità nel gestire il ritmo e dare intensità alla costruzione della manovra. Tutte caratteristiche garantite non solo dalla sagacia tattica del pivote tedesco. Ma pure da un accentuato dinamismo rispetto al francese di origini ivoriane.

Con Demme, adesso il Napoli non fa più fatica a portare stabilmente la palla nella trequarti avversaria, cercando con maggiore insistenza di ripulire velocemente il campo.

Facendo semplicemente girare la palla e muovendola attraverso il principio avanti-dietro-dentro.

Grazie a lui, il rendimento complessivo della squadra è salito notevolmente, influenzando in positivo il livello prestativo anche dei compagni. Consapevoli di poter comunque contare su una valvola di scarico. Un appoggio sicuro, quello garantito dal tedesco. Abile nello spendersi in un oscuro lavoro di copertura.

Demme fa tante cose poco appariscenti

Bisogna aggiungere che Demme garantisce a Gattuso la possibilità di schierare un metodista discretamente mobile. Capace di produrre calcio in proprio, oppure defilarsi e lasciare ai compagni l’onere di sviluppare il gioco.

Domenica scorsa, per esempio, in fase di costruzione, il Napoli ha abbassato un uomo affinchè collaborasse attivamente nella risalita del pallone da dietro.

Una strategia funzionale a formare costantemente una linea composta da tre giocatori. Sfruttabile ricorrendo poi ad una duplice soluzione.

Alla classica interpretazione affidata a Koulibaly e Maksimovic, cui si affiancava Hysaj, in maniera consapevole il tecnico degli azzurri ha alternato un movimento ad ingannare la pressione della Roma.

Mentre il terzino albanese andava in ampiezza, uno dei mediani, generalmente Fabiàn Ruiz, ne prendeva il posto vicino al centrale con il pallone.

Contemporaneamente, l’altro metodista si allargava, sovraccaricando la fascia, con la chiara intenzione di determinare superiorità numerica verso il lato destro del campo, invitando la Roma a fare densità proprio in quella zona.

Ovviamente, la rotazione di Zielinski, che tendeva ad avvicinarsi alla palla, forniva uno scarico in verticale dietro la prima linea di pressione giallorossa.

La centralità del tedesco nella corsa Champions

In definitiva, era da tempo immemore che al Napoli mancava un giocatore del genere.

In questo senso, Demme potrebbe rappresentare il perno imprescindibile sul quale Gattuso proverà a costruire la rincorsa al quarto posto.

Pur non essendo il regista puro, che calcisticamente fa girare la squadra, catalizzandone il ritmo e scandendone i tempi, il tedesco sembra davvero pronto a raccogliere l’eredità di qualche illustre predecessore.

Sia ben inteso, personalizzando l’interpretazione del ruolo. Quasi a voler confermare che le sue caratteristiche tecnico-tattiche lo qualificano come un centrocampista concettuale. Utilissimo nell’offrire appoggi e soluzioni quando c’è da gestire il pallone.

Che tuttavia è in grado di padroneggiare gli strumenti necessari a rendersi utile in fase di non possesso.

D’altronde, è perfettamente a suo agio non soltanto nell’impostare con il giusto timing. Quando difende in maniera aggressiva, accettando di duellare con il possessore altrui, palesa la medesima efficacia.

