Napoli: arriverà il momento dei Primavera oppure è propaganda?

Il Napoli letteralmente falcidiato dalle assenze, tra infortuni vari e lungodegenti assortiti, nonché quelli che si sono dovuti arrendere temporaneamente al Covid, costringe da qualche settimana Gennaro Gattuso ad attingere a man bassa dalla Primavera.

La situazione numerica è drammaticamente ai limiti dell’insostenibile. Dunque, aggregare a quel che resta della rosa un gruppetto di ragazzini di belle speranze non diventa una scelta ponderata. Bensì, si trasforma in ineluttabile necessità.

Ovviamente, in queste condizioni, per Ringhio appare evidente quanto sia difficile anche soltanto far sostenere alla squadra allenamenti competitivi, raggiungendo la soglia minima di abili e arruolati.

I Primavera del Napoli fanno solo numero

Il colmo gli azzurri l’hanno raggiunto proprio nella gara di andata a Granada. Giovedì scorso, infatti, l’allenatore dei partenopei è stato costretto a rimpinguare la panchina con ben 6 ragazzi del settore giovanile.

Se il Napoli non stesse vivendo un momento talmente agonico, da avvicinarsi sin troppo pericolosamente all’apocalisse della gestione ADL, consentire il travaso in Prima Squadra dei giovani più promettenti del vivaio, dovrebbe essere considerato (quasi…) un atto dovuto.

La testimonianza di un lavoro minuzioso e certosino, funzionale a individuare prima il talento. E successivamente, inserirlo in un sistema strutturato, capace di favorirne la crescita graduale e progressiva, sino al debutto nei professionisti

Ma è davvero così, dalle parti di Castel Volturno?

Dopo essersela cavata per il rotto della cuffia già un paio di volte, lo scorso anno la Primavera è addirittura retrocessa. Quest’anno poi naviga talmente lontana dalla vetta della classifica, che il Lecce, in testa, ha il doppio dei punti rispetto agli azzurrini.

Per questo motivo, confrontandosi in un torneo poco allenante, a causa di un livello tecnico-tattico certamente non eccelso com’è quello del Primavera 2, Idasiak, Zedadka, Costanzo, D’Agostino, Cioffi e Labriola vivono l’esperienza con i coetanei consapevoli di quanto possa essere poco formativa per il prosieguo del loro percorso professionale.

In Europa i vivai sono una risorsa

E poi c’è il Bayern Monaco, che ha schierato da titolare un 17enne come Jamal Musiala in un Ottavo di Champions League.

Trascurando il fatto che il centrocampista, nato in Germania da padre anglo-nigeriano e madre tedesca, ma cresciuto calcisticamente al Chelsea, con il gol alla Lazio, da ieri sera sia il primo calciatore nato nel 2003 ad aver segnato in Champions League, la parabola di Musiala suggerisce una semplice constatazione.

In qualsiasi categoria e senza dover necessariamente guardare alla carta d’identità, chi ha talento e dimostra di poter tenere il campo, gioca. Senza pregiudizio alcuno.

Non è quindi un caso se Gattuso la scorsa settimana in Andalusia abbia preferito evitare di far esordire uno o più Primavera accomodati in panchina al Nuevo Estadio de Los Càrmenes.

Il messaggio è sin troppo evidente, a leggere tra le righe: non sono all’altezza. Farebbero fatica a reggere il campo, seppur per una manciata di minuti!

Scelte discutibili, che creano minusvalore

In questi anni il Napoli ha perseguito una precisa filosofia gestionale, decidendo scientemente di non investire nel vivaio.

Una scelta discutibile, che ha generato un impietoso effetto domino pure tra i “grandi”. Un errore dalla quale non c’è possibilità di redenzione. Almeno a breve termine e senza mettere in preventivo massicci investimenti in uomini e strutture.

Con la conseguenza pratica che mentre altrove il settore giovanile è realmente una risorsa, all’ombra del Vesuvio i ragazzi vengono convocati per fare numero e scattarsi i selfie. Mantenendosi sostanzialmente ai margini delle rotazioni.

Perché non entrano nemmeno se l’allenatore resta senza cambi.

Segui anche PerSempreCalcio