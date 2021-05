Napoli: archivia il primo match ball e mantieni la Champions nel mirino!

Per il modo in cui è maturata la vittoria contro l’Udinese, adesso è facile sottolineare la chiara superiorità del Napoli. Nel computo tra occasioni create e concesse, appare sin troppo evidente quanto gli azzurri abbiano sconfitto i friulani sul terreno che conoscono meglio. Quello che rappresenta l’eccellenza per la squadra di Gattuso in questo momento della stagione. Ovvero, dominando il match attraverso il gioco.

Eppure, il risultato rotondo non deve far trascurare un particolare nient’affatto marginale. Alla base della manita rifilata ai bianconeri c’è innanzitutto la solidità in fase di non possesso palesata dai partenopei.

Del resto, il gol di Okaka è l’unico tiro nello specchio della porta subito da Meret nell’arco della serata…

Il sacrificio di Insigne in fase difensiva

Il Napoli, al di là dell’atteggiamento tipico, teso a controllare senza grandi affanni il possesso, ha creato le premesse per segnare alzando la pressione.

In effetti, il piano gara scelto da Gattuso per affrontare meglio la circolazione dell’Udinese prevedeva che gli azzurri si schierassero con il tradizionale 4-4-2. Stringendo gli esterni accanto ai due mediani, Ringhio ha voluto determinare grande densità sotto la linea della palla. Evitando al contempo che la squadra di Gotti traesse benefici dalla potenziale superiorità numerica a centrocampo.

Probabilmente a indirizzare questa strategia difensiva ha contribuito il sistema dei friulani, meno leggibile a causa di una certa fluidità, dettata dai movimenti di Pereyra. Abile a scalare in avanti per ricevere tra le linee, dietro i metodisti di casa.

Una mossa azzeccatissima, poiché tutte le volte in cui i partenopei si rimpossessavano dell’attrezzo, potevano ribaltare l’azione, approfittando della qualità al momento della rifinitura di Insigne.

Lorenzinho ha rinunciato per larghi tratti della partita ad occupare la classica posizione di attaccante che parte molto largo. Dedicandosi, invece, ad un lavoro di cucitura. Oscuro eppure preziosissimo. Il capitano ha contribuito a sovraccaricare la zona sinistra, alle spalle dei centrocampisti avversari, alzando il livello degli scambi nello stretto con Zieliński…

Quei mostruosi centrali del Napoli

L’asse centrale del Napoli ha fatto veramente la differenza. A partire da Rrahmani. Non si è mai lasciato sorprendere dal movimento di Pereyra. Tantomeno dalla fisicità di Okaka. Il trequartista l’ha seguito ovunque, uscendo pure dalla linea, in zone distanti dai sedici metri difensivi. Mentre al centravanti ha concesso poco o nulla. Sostanzialmente, il kosovaro li ha disinnescati entrambi con disarmante puntualità, quando gravitavano dalle sue parti.

Bakayoko ha letteralmente alzato un muro a protezione della difesa. Solitamente, il francese di origini ivoriani va a caccia dell’intercetto, oppure chiude sui lati, coprendo le scalate in avanti dei terzini. Ieri tuttavia non ha disdegnando anche di sganciarsi nella trequarti altrui, fornendo adeguato supporto alla manovra nel palleggio ultra offensiva.

In ogni caso, a far davvero collassare le certezze dell’Udinese hanno provveduto Fabiàn Ruiz e Osimhen.

Monumentale lo spagnolo. Associativo quanto basta, per cucire il gioco, contribuire alla risalita della palla dal basso e produrre calcio scintillante in zona di rifinitura. Contemporaneamente, però, incapace di privare sé stesso ed i compagni di sontuosi individualismi. Fabiàn, in conduzione o nei passaggi, tratta la palla come pochi, arabescandola e accarezzandola con l’eleganza del torero che sposta la muleta un attimo prima dell’incornata fatale.

Mostruosamente efficace il nigeriano. Vero è che, probabilmente, deve sgrezzare i fondamentali. Ma seppur tecnicamente a tratti primitivo, quando parte non si piglia più. E adeguatamente assistito in profondità, diventa devastante. Oggi fa la differenza.

Ovviamente, qualora acquisisse abilità nelle letture, soprattutto nell’appoggiarsi al sostegno e ripartire da terzo uomo, aggiungendo al suo repertorio i movimenti senza palla, funzionali allo smarcamento, si profilerebbe un crack di proporzioni epocali…

Firenze crocevia di sogni e speranze

In attesa di conoscere i risultati delle altre pretendenti, è indubbio che il Napoli, nella lotta per un posto in Champions, sia assoluto padrone del proprio destino. Restano due sfide tutt’altro che abbordabili, con Fiorentina e Verona. Specialmente la Viola, che non ha ancora conquistato aritmeticamente la salvezza, sarebbe il caso da prendere con le molle.

D’altronde, in un passato neanche tanto lontano, il Franchi è già stato teatro di una beffa crudele. Uno scenario ai limiti del grottesco, che i tifosi napoletani vorrebbe evitare di ripetere…

