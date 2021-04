Napoli: approccio e personalità non si comprano al discount

La sconfitta con la Juventus ha messo ancora una volta a nudo le amnesie che hanno caratterizzato tutta la stagione del Napoli.

Solo dopo aver regalato praticamente un tempo all’avversario, per effetto di una palese mancanza di cattiveria nell’approcciarsi all’evento agonistico, gli azzurri hanno cominciato a sciorinare il classico calcio fatto di applicazione e possesso qualitativo.

La volontà di ribaltare il risultato parziale, con una ripresa effettivamente propositiva, è un aspetto non secondario. Specialmente per un gruppo che nelle ultime uscite aveva costruito una precisa identità. Esprimendo un gioco piacevole, e soprattutto vincente.

Una interpretazione legittima, seppur parziale, tende a sottolineare la china pericolosa su cui è scivolata la squadra partenopea, latitante in autorevolezza.

Tuttavia, questa lacuna ha davvero poco a che fare con le caratteristiche tecnico-tattiche dei giocatori in rosa. D’altronde, non è mica la prima volta che a questo gruppo viene imputata una grave mancanza di personalità.

Forse l’incombenza di essere costantemente all’altezza delle aspettative maturate tra tifosi e addetti ai lavori comincia a pesare duramente sulla testa di qualche azzurro. Frettolosamente etichettato con la qualifica di Top Player…

Gattuso nuovamente sulla graticola

Indubbiamente, i detrattori di Gattuso approfitteranno della sconfitta per rialzare la testa e perorare la loro tesi. Ovvero, continuare a sostenere l’incapacità di Ringhio nelle letture. Un ingrediente fondamentale per ogni allenatore che si rispetti e abbia corpose ambizioni di carriera.

Magari, da questo punto di vista, a Rino vanno riconosciuti margini di miglioramento. Anche ieri, qualche discutibile scelta di formazione, nonchè l’atteggiamento iniziale, pavido e remissivo.

E poi, a gara in corso, quelle sostituzioni che non hanno convinto appieno.

Il tecnico dei partenopei, quindi, è finito nuovamente sulla graticola. Innanzitutto, a causa di Rrahmani. Veramente imbarazzante al cospetto di Ronaldo. Nel confronto con il portoghese, i limiti del kosovaro sono esplosi con fragore inaspettato. Al punto da farsi letteralmente uccellare in occasione del gol.

La postura del difensore era completamente sbagliata. Guardava soltanto il pallone e s’è lasciato attrarre dalla serpentina in fascia, piuttosto che posizionarsi in maniera tale da poter guardare lo sviluppo dell’azione e pure l’avversario diretto.

Così, sul paseo del muerte di Chiesa, ovvero il cross basso e teso verso il dischetto del rigore, a CR7 è bastato un movimento elementare lungo-corto per farsi trovare smarcato all’appuntamento con l’assist.

A proposito di Chiesa. L’idea di contrastarlo con Hysaj non era campata in aria. Ma attualmente lo stato di forma dell’ex Fiorentina è devastante. Quando punta l’uomo, non si piglia!

Non a caso, prima di gratificare Ronaldo con un succulento cioccolatino da dover solamente scartare, il figlio d’arte ha infilato un paio di cambi direzione consecutivi, lasciando sul posto Insigne. Annichilendo immediatamente dopo Hysaj, spostando con rapidità e proprietà di palleggio tali la palla, da nasconderla al terzino albanese.

Napoli vivo, ma con l’attacco spuntato

Se nell’arco dell’anno la fase difensiva non ha mai pienamente soddisfatto esteti e competenti, al contempo, in attacco, il giropalla qualitativo del Napoli ha spessissimo trovato l’apice nei suoi esterni offensivi. Esaltandone la manovra avvolgente in ampiezza.

Ma ieri Lozano ha fatto la comparsa. Presumibilmente appesantito, nella testa e nelle gambe. Rientrando da un infortunio, oltre che da due impegni ravvicinati con la sua nazionale, poteva succedere.

Il cruccio è un altro: chissà cosa avrebbe potuto dare il messicano, se fosse stato utilizzato come arma tattica, in luogo di Politano, entrando dalla panchina. Con la Juve stanca e gli inevitabili spazi che si aprivano davanti a lui.

A peggiorare la situazione, un Mertens poco dinamico, disinnescato dalla fisicità dei centrali bianconeri, ed uno Zielinski seguito a uomo da Chiellini. Talmente asfissiante nel curarne la marcatura, da seguirlo addirittura sin dentro la trequarti partenopea.

Pazienza ed equilibrio, per un Aprile decisivo

In ogni caso, il Napoli del secondo tempo ha dimostrato ampiamente di essere ancora vivo. Voglioso di continuare ad inseguire il quarto posto.

Ecco perché, in questo delicatissimo momento del campionato, pazienza ed equilibrio dovranno essere elementi imprescindibili, onde evitare che il progetto Champions naufraghi sul più bello.

Probabilmente, il match dell’Allianz Stadium non sarà decisivo per rientrare tra le cd. Fab Four, quanto potrebbe, viceversa, esserlo il prossimo mese.

Ad aprile, dunque, si deciderà un abbondante pezzo di futuro, complicato dalla insidiosa trasferta di domenica con la Sampdoria. Seguito dal doppio impegno casalingo contro Inter e Lazio. Chiuso da un altro viaggio nient’affatto facile, a Torino.

Del resto, giudizi e bilanci si tirano soltanto alla fine…

