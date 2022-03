Napoli: Anguissa recuperato completamente, le ultime su Lozano

La SSC Napoli ha appena pubblicato un comunicato nel quale riporta quanto fatto dagli azzurri durante la seduta odierna di allenamento.

La nota del club

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto una prima fase di torello e di seguito partitina a campo ridotto.

Chiusura con esercitazione tecnica.

Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano ha fatto personalizzato in palestra e intera seduta in gruppo. Anguissa ha svolto allenamento completo con la squadra.

Terapie e palestra per Malcuit.”

Da qui si evince il recupero a pieno regime di Anguissa che sarà presente contro il Milan.

