Napoli-Anaune Val di Non (6-1): brillano soprattutto i ragazzini

Ancora troppo presto per esprimere un giudizio sulla prima uscita stagionale del Napoli. Del resto, l’amichevole contro l’Anaune Val di Non dopo appena sei giorni di lavoro, con la stragrande maggioranza dei “big” appena arrivati in ritiro, quindi accomodati in tribuna a godersi la sgambatura, poteva offrire ben pochi spunti interessanti.

Nondimeno, qualcosina s’è intravisto. Ovviamente, il ritmo era tutt’altro che sostenuto, così come l’intensità della pressione in avanti. Tuttavia, nel classico possesso palla degli azzurri, si sono palesate già delle cose interessanti. Legate agli uomini, piuttosto che al gioco collettivo.

Demme continua ad essere una risorsa preziosa, nonostante pare ai margini del progetto tecnico di Garcia. L’avversario è pur sempre una squadra di Eccellenza, ma la capacità di garantire equilibrio, gestendo il pallone in sicurezza, esulano il contesto odierno. Mai una sbavatura oppure inutili forzature nel tentare l’imbucata. Il tedesco rimane un metodista d’ordine, che farebbe comodo a un mucchio di club. Se, per esempio, la Fiorentina ha puntato forte su Arthur – un esubero della Juve, che in bianconero ha fatto più danni della grandine – allora l’ex capitano del Lipsia può attendere con fiducia gli sviluppi del mercato.

Gli onesti dilettanti trentini sono stati lo sparring ideale. Impossibile decifrare quindi eventuali novità tattiche. Due cose, però sono saltate subito all’occhio. Innanzitutto una conferma. Gli azzurri, come al solito, hanno esplorato con frequenza il gioco in coppia sulla catena di destra. Con Zanoli e Politano che si scambiavano anche la posizione, occupando altezze diverse. Talvolta il terzino veniva dentro al campo, lasciando all’esterno mancino il compito di aprirsi ampiezza. Proprio da questa giocata, s’è intravisto quello scorcio di cambiamento, che attende test maggiormente probanti per comprenderne l’effettiva validità.

Si tratta di una sorta di ritorno all’antico, ma a fasce invertite. Infatti, quando Politano stringeva, piuttosto che cercare la profondità o lo spazio per la conclusione, alzava la testa e ribaltava il fronte, connettendosi col taglio di Mario Rui. Un percorso che ha ricordato nei nostalgici il fil rouge che teneva connessi Insigne e Callejon.

Discorso a parte meritano poi i ragazzini. Primavera o giovani talenti di proprietà, tornati alla base, in attesa che la direzione sportiva trovi loro un’altra opportunità di crescita lontano da Napoli. In ordine sparso: Ambrosino è un animale. Trasuda cattiveria agonistica e cazzimma al pari di un vecchio marpione della cadetteria. L’anno passato a metà tra Como e Cittadella gli hanno giovato. Adesso deve necessariamente prendersi la scena e una maglia da titolarissimo in Serie B. Perchè ha indubbie doti, associate a devastante fisicità. Insoltre, sente la porta e partecipa attivamente alla fase offensiva.

Vergara ha un piedino educato e timing di inserimento. Se la Reggiana chiude per averlo in prestito, l’affare lo fanno loro. Nelle ripresa Garcia ha concesso minutaggio al resto dei convocati. Che si sono divertiti, divertendo al contempo, il pubblico. Matteo Marchisano tiene gamba tonica e progressioni interessanti. Coli Saco è una specie di armadio, che là in mezzo canta e porta la croce, centrocampista di lotta e governo. Le sterzate ed i cambi di ritmo imposti agli strappi in attacco da Cioffi hanno fatto ammattire la difesa trentina. Da applausi, infine, il tracciante di Iaccarino, stop orientato, preparatorio alla conclusione, che ha letteralmente tolto le ragnatele dall’incrocio.

Nel complesso, un Napoli convincente, con i gol Politano, Vergara, Cioffi, Coli Saco, Iaccarino e Olivera, sicuramente da pollice alzato.

