Napoli, altro che orizzonti di gloria: adesso restano solo confini

I tifosi del Napoli non vogliono assolutamente accettare la realtà. A distanza di pochi mesi da una cavalcata trionfale, infatti, fanno una fatica tremenda a rassegnarsi. E continuano a immaginare ancora orizzonti di gloria, dove invece, allo stato attuale delle cose, è possibile vedere solo confini assai limitati.

Altro che Champions League rinnovata, oppure SuperLega ristretta a pochi Top Club (o presunti tali…). In questo momento gli azzurri, oltre a infangare lo scudetto cucito sulle maglie, devono battagliere con una folta rappresentanza della media borghesia, cercando di strappare loro un pass per la Conference League.

Assolutismo e irresponsabilità

Che la società abbia scelto più o meno consapevolmente di non difendere il titolo conquistato appena qualche mese, stradominando un campionato dove aveva messo letteralmente in fila la concorrenza, è indubbio. Del resto, le scelte della proprietà sono state emblematiche, nonché abbondantemente supportate dalle dichiarazioni urbi et orbi di De Laurentiis.

Ormai diffusa e trasversale l’impressione che il cineproduttore non comprenda quanti fischi e pernacchie suscitino negli addetti ai lavori le sue costanti esternazioni.

Quando racconta a chiunque abbia voglia di ascoltarlo la presunta cena con Carlo Verdone, in cui il regista pare gli abbia suggerito di prendere Garcia, mica ci fa una bella figura. Immaginate il protagonista di “Bianco, Rosso e Verdone”, mentre interpreta Furio, il logorroico e pedante marito di Magda, che sponsorizza lo sbarco all’ombra del Vesuvio dello “scienziato d’Oltralpe”.

Senza trascurare le parole di ADL circa il colloquio intercorso con Thiago Motta e quel “Mbè? Nun te basto io…”, spiattellato nei denti all’allenatore del Bologna, ansioso di sapere chi avrebbe eventualmente collaborato in qualità di diesse nella costruzione del “suo” Napoli.

Mazzarri scelta di comodo

In questo scenario da dilettanti allo sbaraglio, tra pressappochismo ed egocentrico decisionismo, si inserisce la scelta di Mazzarri. Un ex allenatore, reduce da fallimenti in serie, che suscita nell’ambiente partenopeo un misto di ilarità e tristezza. Contribuendo ad alimentare il rancoroso livore verso il presidente.

Nondimeno, l’allenatore toscano appare il meno responsabile dello scempio attuale. Richiamato esclusivamente per fare da parafulmine ai danni prodotti da Don Aurelio. A Walter è mancata l’onestà intellettuale di riconoscere quanto sia agli antipodi il suo calcio rispetto alle pretese del DeLa, voglioso di avere un pupazzo che scimmiottasse Spalletti e poco altro.

Sicuramente si è lasciato fregare dalla smania di rientrare, che generalmente provoca ansia nei tecnici disoccupati. Ma forse, se davvero era intenzionato a giocarsi una carta, era meglio avesse battuto tatticamente la strada a lui più congeniale, piuttosto che farsi dare del bollito.

Gli si potrebbe imputare soltanto una sottile mancanza di dignità. Nel senso che, avendo avuto nella sua carriera comunque risultati ragguardevoli, e guadagnato bene, la situazione ingestibile in cui s’è lanciato a capofitto, senza alcun paracadute, dovrebbe suggerirgli di dimettersi. Visto che le cose potranno peggiorare, e non di poco. Dunque non sarebbero certamente i 2/300 mila euro di ingaggio a cambiargli la vita!!!

Natale, grassi e non più buoni

Insomma, bisogna rassegnarsi. E smetterla di credere alle favole, perché un certo tipo di filosofia gestionale non cambia miracolosamente, sperando magari nella intercessione di Babbo Natale. L’idea di amministrare la società, accentrando qualsiasi funzione, ed evitando al contempo di delegare, o peggio, scegliere collaboratori dalla competenza discutibile, il cui unico merito resta quello di assecondare qualsiasi decisione presidenziale, non cambierà.

Generalmente, in questo periodo dell’anno, le persone non diventano più buone o saggie. Meglio quindi smentirlo subito il classico luogo comune. Perché a Natale tutti diventano solamente più chiatti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati