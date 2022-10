Napoli, Altro che Dybala, Meglio Raspadori!

L’estate del Napoli nel 2018 vide l’arrivo di Fabian dal Betis di Siviglia. 30 milioni di euro di clausola rescissoria, a fronte delle critiche di chi non conosceva il calciatore e vedeva, lato Inter e Roma, l’arrivo di ragazzi più conosciuti come Radja Nainggolan (durato poi un anno) e Javier Pastore (fisicamente mai stato al 100%). A distanza di pochi mesi, tutti si ravvidero e tornarono sulla strada giusta, quella a tinte azzurre. A distanza di quattro anni, è possibile che questa stessa strada possa essere ripercorsa? In questo momento, sì. Ed i protagonisti sono Giacomo Raspadori e Paulo Dybala.

In estate, dopo le partenze di Insigne e Mertens, il tormentone Dybala ha mantenuto salda la posizione nella mente dei tifosi del Napoli, alla ricerca di un nuovo idolo da accerchiare col proprio affetto. Un accordo con Dybala non è stato trovato, a differenza del Sassuolo con Giacomo Raspadori. Col senno di poi, aggiungeremmo, la scelta è stata più che saggia.

Il rendimento di Raspadori e Dybala

Non si affronteranno uno contro l’altro, all’Olimpico: l’argentino si è procurato una lesione al retto femorale, l’azzurro si gioca una maglia dal l’al centro dell’attacco. Ma il loro impatto?

Sette gol e due assist per l’argentino, con 12 punti totali scaturiti dalle sue giocate (Monza, Empoli e Lecce in A, HJK Helsinki in Europa)

Cinque gol ed un assist per l’azzurro, che sono valsi sì solo tre punti contro lo Spezia, ma in un contesto che lo ha visto giocare 603 minuti a fronte dei 795 dell’ex Juve.

I numeri di Raspadori e Dybala

I numeri si avvicinano (Raspadori entra in un’azione da gol ogni 100 minuti, Dybala ogni 88), a fronte di costi diversi:

secondo le indiscrezioni, il contratto di Dybala – arrivato a parametro zero e con clausola rescissoria bassa – vale 4,5mln all’anno con bonus fino a 6 (ed impatto a bilancio da 8,3 a 11 milioni lordi);

per Raspadori – 5 milioni per il prestito, 25 per il riscatto a fine stagione, altri 5 legati a bonus – siamo attorno ai 2,5 milioni di euro netti di stipendio (4,63 lordi) per un totale di costo a bilancio di 9,63 milioni per la stagione attuale.

Dalla parte di Raspadori gioca l’età, quasi sei anni e mezzo in meno, ma soprattutto la tenuta fisica: quattro partite perse dal dicembre 2016 ad oggi, Dybala in sei anni ne ha saltate 55 e questo numero aumenterà).

A distanza di quattro anni, sembrano riproporsi le stesse scene: Fabian, Nainggolan, Pastore allora; Raspadori e Dybala adesso. Altro che critiche: a distanza di due mesi, a chi è convenuto di più?

