Napoli: Altra tegola per Spalletti, Lozano k.o. Niente Venezia…e forse anche di piu’!

Mentre ci si prepara, in casa Napoli, alla insidiosa trasferta di Venezia che arriva la notizia dell’ infortunio di Hirving Lozano, accaduto in Nazionale, nella gara tra il Messico ed il Panama, per lui si sospetta una lussazione alla spalla destra. Spalletti non ha avuto neanche il tempo di gioire, visto il ritorno di tanti dai vari i nfortuni e positivita’ al Covid, che arriva “la doccia gelata“per il messicano. E’ chiaro , che se dovesse essere confermata la prima diagnosi, il calciatore dovrebbe star fuori non meno di due mesi!. Le dinamiche dell’ infortunio raccontano di uno scontro di gioco, dove il Chucky ha subito una forte spinta, ed è caduto male sulla spalla destra. Il giocatore e’poi stato portato fuori con la spalla bloccata. Ora bisognerà capire dopo gli esami quali saranno le decisioni dei sanitari e se si riterrà opportuno intervenire chirurgicamente come in passato al Napoli è avvenuto per Osimhen e Mertens.

