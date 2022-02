Napoli, alla ricerca della fame perduta

Si stanno venendo a creare tutte le condizioni perché quello in corso possa rivelarsi un anno storico e memorabile per il Napoli. Alla fine del girone d’andata, si pensava che solo con un calo dell’Inter il Napoli potesse rientrare in gioco per lo scudetto. Ebbene, la compagine di Simone Inzaghi ha conquistato due punti nelle ultime quattro partite (poteva esserne uno solo se il Napoli avesse giocato con più fiducia e convinzione il secondo tempo nello scontro diretto del Maradona), quale occasione migliore per recuperare i punti persi a dicembre? Quella di Cagliari non è stata sfruttata e il Sommo Poeta italiano direbbe “il modo ancor m’offende”.

Poteva essere una Caporetto prima che, con i tifosi sardi che già pregustavano i tre punti, salisse in cattedra Osimhen che, con una fame impressionante, ha mangiato in testa all’avversario evitando al Napoli il disastro, non la figuraccia. A destare perplessità – e una buona dose di sconcerto – sono state le parole di mister Spalletti, il quale ha dichiarato che in campo c’è stata più fame di salvezza che di scudetto. Cosa? Si spera quasi che sia una fake news montata ad arte, che quelle parole non siano mai state pronunciate.

Le antagoniste tendono una mano

Tutta Napoli aspetta da più di trent’anni uno scudetto, sogna di rivivere quei magici momenti pur nella consapevolezza che non ritorneranno facilmente, e alla squadra manca la fame per sognare? Una assurdità, a maggior ragione se quel sogno sembra diventare possibile.

Le due principali antagoniste incappano in pesanti e inaspettate battute d’arresto, il Napoli fa altrettanto e il suo allenatore che dice? Che è mancata la fame. Che gli avversari ne avevano di più per conquistare la salvezza.

Cosa c’è da aspettarsi in vista della trasferta in casa della Lazio dell’ex Sarri? Che i biancocelesti abbiano più fame di quarto posto? Che ne abbia di più anche l’ex tecnico dal dente avvelenato? Ma come possono mai sognare i tifosi partenopei temendo che la loro squadra possa prepararsi ad una partita fondamentale come quella di domani sera con meno fame degli avversari?

Anche quella di domani è come la trasferta di Cagliari; Milan e Inter sono incappate di nuovo in un passo falso, ancora una volta in modo del tutto inatteso dal momento che affrontavano rispettivamente Udinese e Genoa.

Undici Osimhen

Quando si presenterà un’altra occasione come questa? Che non significa dover vincere per forza, ogni partita ha storia a sé, non si può pretendere la vittoria come se gli avversari non esistessero. Ma sfruttare una occasione significa scendere in campo con gli occhi della tigre e la bava alla bocca, facendo di tutto, il possibile e l’impossibile, per conquistare l’intera posta in palio.

Cosa bisogna fare nel caso del Napoli, andare in laboratorio e vedere di clonare altri dieci Osimhen?

Checché se ne dica, nelle ultime due partite è stato l’unico a non arrendersi mai. Meglio non immaginare cosa sarebbe successo senza di lui a Cagliari, contro il Barcellona se non fosse stato per il suo scatto bruciante non sarebbe stato conquistato quel rigore che ha tenuto almeno per alcuni minuti il Napoli ancora in gioco.

Vale la pena sognare?

Inutile dire che la squadra sia stanca per aver giocato giovedì, a parte che l’ha fatto anche la Lazio, ma poi il Napoli ha giocato? Si è visto solo il Barcellona in campo per tutti i 90’, si dirà che gli uomini di Xavi sono stati più forti, dato incontrovertibile, ma anche il Manchester City, il Bayern Monaco, il Chelsea, il Liverpool e il Psg erano più forti.

Eppure, nell’impianto di Fuorigrotta si sono ritrovate contro un Napoli disposto a tutto pur di non soccombere e non deludere un intero popolo accorso in sostegno della squadra. Meglio, comunque, archiviare la mortificante disfatta di giovedì sera e concentrarsi unicamente su una unica competizione come il campionato in modo da avere sempre una settimana piena per preparare le partite.

Se solo il Napoli ci credesse e avesse più fame (!) potrebbe regalare un sogno alla sua gente, il Milan e l’Inter stanno marcando il passo da settimane, quasi stendendo tappeti rossi agli uomini di Spalletti, che non per forza devono ricambiare i favori. Far sognare un popolo, e chi più di quello napoletano ne ha bisogno, non è una colpa.

Maurizio Longhi

