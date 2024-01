Napoli, all-in su Dragusin: i dettagli della trattativa col Genoa

Nella lista della spesa che la proprietà del Napoli ha consegnato alla direzione sportiva c’è un nome cerchiato in rosso, quello di Radu Dragusin. Agli azzurri, infatti, serve come l’acqua per un assetato nel deserto un difensore centrale. Vista la evidente inadeguatezza di Natan, peraltro infortunato, palesata dal brasiliano in questi primi mesi di Serie A.

I Campioni d’Italia, dunque, hanno assolutamente bisogno di ritrovare compattezza e solidità in retroguardia, qualità smarrite con la partenza di Kim. Serve un profilo di spessore, spendibile subito e non in prospettiva futura.

Ovviamente, il Genoa sarebbe anche disponibile a privarsi del giocatore, dietro pagamento di una somma sicuramente non da saldi. Inoltre, c’è una concorrenza serrata da battere. In primis, il Tottenham, che si è fatto avanti con decisione, pronto a offrire 30 milioni di euro ai rossoblù. Forte, tra le altre cose, di un accordo di massima già raggiunto con l’agente del difensore rumeno, Florin Manea.

Uno scenario che non ha affatto depresso il Napoli. Pronto comunque a sottoporre la sua offerta all’entourage di Dragusin. Il Napoli non è disposto ad arrivare ai 30 milioni “liquidi”. De Laurentiis invece conta di inserire un paio di contropartite tecniche, che il Grifone potrebbe gradire. La prima è Ostigard, che conosce bene l’ambiente, avendo trascorso nel capoluogo ligure la seconda parte della stagione 2021-22, in prestito dal Brighton. La seconda è Zanoli. Inizialmente sembrava che il terzino desto fosse destinato a trasferirsi in prestito fino alla conclusione del campionato. Adesso verrebbe ceduto a titolo definitivo. In questo modo, l’importo in denaro da corrispondere ai rossoblù sarebbe tra i 15 e i 18 milioni.

In tal senso, all’ombra del Vesuvio sperano che questo pacchetto possa indirizzare positivamente la trattativa, ponendo i presupposti affinchè si concluda poi favorevolmente l’affare.

