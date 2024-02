Napoli al tribunale di Torino

Prima di ogni definitiva “sentenza” occorre attendere una seconda e magari una terza prova. Servono almeno due prove forti per un processo solido. Per una sentenza giusta.

La serata di Reggio Emilia “non fa testo”. Il Sassuolo è nel bel mezzo di un crollo verticale. Una vera e propria implosione.

Il terzo gol di Osimhen è un qualcosa di altamente autolesionista. Serve prendere la gara e la serata con le molle.

“Eliminare” i 75 minuti e guardare i primi 15. Quelli complessi. Questo per migliorare.

Guardiamo oltre.

Tribunale di Torino a Napoli.

Torino granata e Torino juventina. Il campionato del Napoli 5.3 passa per il tribunale dei Savoia.

Gli indizi portano verso un segnale ottimista ma occorre misurarlo con avversari in palla ed in corsa per obiettivi importanti.

Uefa league e champions. Prima il Torino poi la Juve.

Il Torino di Juric che aveva malmenato Mazzarri e la Juve sempre scomodissima di Allegri.

Sono queste le prove a cui è chiamato il nuovo Napoli di Calzona.

Onestamente apparso rivitalizzato. Vivo ed affamato.

Così è se vi pare dice il poeta. Così ci piace pensare.

Presto il campo darà prova di questi primi indizi. Nuovi esami e una più concreta sentenza.

Sfide e dibattimenti entrambi al Maradona. Nota positiva giocarsi le ultime carte davanti al pubblico amico.

Non è lontana ed impossibile la zona Champions. Non lo è per il Napoli di Sassuolo.

Torino e Juventus diranno che Napoli realmente c’è.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati