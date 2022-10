Napoli-Ajax: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli va a caccia della qualificazione con due d’anticipo. Basta un pareggio, infatti, per conquistare l’accesso agli Ottavi. L’Ajax, dal canto suo, deve fare assolutamente punti, per mantenere comunque viva una flebile fiammella di agganciare il secondo posto. Con 3 miseri punti in classifica ha bisogno di una vittoria come un assetato di acqua nel deserto. Da non trascurare, inoltra, la ferrea volontà dei Lancieri di riscattare la sonora scoppola incassata la scorsa settimana in casa proprio dagli azzurri.

Questi, insomma, i principali temi della gara in programma alle 18,45 al Maradona Stadium, valida per la quarta giornata del Gruppo A di Champions League.

Qui Napoli

Ovviamente, Rrahmani sarà costretto a guardarsi la partita dalla tribuna a causa della lesione tendinea subita contro la Cremonese. Ne avrà per qualche settimana. Presumibile, dunque, rivederlo in campo solo alla ripresa del campionato. Con il kosovaro ai box, Spalletti è obbligato a rivoluzionare la difesa. A partire già da oggi con l’Ajax. Quindi, opportunità concreta per Ostigard oppure Juan Jesus di giocare dall’inizio.

A proposito di rientri. Torna anche Osimhen, che però parte dalla panchina. Là davanti, scalpita Simeone, tuttavia Raspadori appare ancora in vantaggio rispetto a El Cholito. Per il resto, tradizionale ballottaggio tra per la posizione di esterno destro del tridente offensivo. Questa volta Lozano sembra favorito su Politano.

In difesa, Mathias Olivera dovrebbe far rifiatare Mario Rui.

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Ajax

Formazione offensiva per la squadra di Schreuder. Il tecnico valuta la possibilità di schierare un tridente estremamente offensivo, con Brobbey e Kudus, in pratica il doppio centravanti, mentre la terza pedina del reparto d’attacco sarà Bergwjin.

In mediana insieme ad Alvarez spazio per Taylor ed il talentuoso Berghuis.

Difesa tipo con Sanchez, Timber, Bassey e Blind davanti a Pasveer.

La probabile formazione

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore: Schreuder.

