Napoli-Ajax: alla vigilia del match, violenti scontri tra le due tifoserie

Paura per le strade della città di Napoli alla vigila della partita di Champions, Napoli – Ajax.

Ieri sera si è dato vita all’ennesimo atteggiamento increscioso tra tifoserie rivali con violenti scontri tra Ultras napoletani e olandesi

La prima notizia che è stata divulgata ieri riguarda un gruppo di circa venti tifosi azzurri che muniti di caschi e mazze, hanno aggredito alcuni tifosi dell’Ajax intenti a cenare in un locale di Via Mediana.

Immediata è stata la divulgazione dei video che ritraggono trambusto e confusione nel locale distrutto dal lancio di alcuni bengala.

Il motivo della rissa, stando a delle voci di corridoio, sembrerebbero essere legate all’atteggiamento di alcuni tifosi olandesi che, poche ore prima nel centro storico di Napoli in preda ai fiumi dell’alcol, hanno avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi napoletani.

Purtroppo la violenza consumata all’interno del locale non è stato un caso isolato.

Dopo gli scontri di Via Medina la violenza si è spostata sul Lungomare Caracciolo. Immediati gli interventi delle forze dell’ordine raccontata anche dal Mattino:

“Qui 60-70 supporter olandesi, molti dei quali alterati dall’alcol, sono stati bloccati da polizia e carabinieri mentre, in una sorta di corteo, provavano a superare un cordone delle forze dell’ordine“

Scene raccapriccianti che non si dovrebbero verificare, soprattutto in memoria dei 170 morti nello scontro di dieci giorni fa in Indonesia al termine di Arema Fc – Persebaya Surabaya.

