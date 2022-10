Napoli-ADL, Quando il silenzio è ‘d’oro!

Il Napoli vola in campionato e in Europa, l’edizione odierna di Repubblica parla della rinascita della compagine azzurra. La squadra di Luciano Spalletti è stata rinforzata durante il mercato estivo nonostante l’austerity e il robusto taglio del monte ingaggi, con l’addio in blocco dei vecchi leader del gruppo e l’arrivo di giovani di talento: in primis il semi sconosciuto attaccante georgiano Kvaratskhelia.

Il Milan aveva vinto in modo simile e De Laurentiis ha fatto tesoro dei consigli di Paolo Maldini a cui adesso proverà a portare via lo scudetto, smettendola forse per un po’ di tirare picconate al Palazzo.

Il Napoli è lassù e dà la sensazione di poterci restare, anche grazie al ruolo di leader defilato e silenzioso che si è cucito addosso in questa stagione il suo presidente. Allo stadio De Laurentiis si vede di rado e ogni tanto si fa vivo con un tweet.

“Non servono le parole, bastano i fatti”. Si vince pure così: smettendola di sfidare i mulini a vento. Il presidente è orientato a lasciare il suo nome nella storia azzurra, lui più di tutti sogna la vittoria dello Scudetto.

