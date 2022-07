Napoli: ADL, Ora portaci il sostituto di Koulibaly!

Il Mercato del Napoli, che sta subendo una metamorfosi, inaspettata solo da chi crede alle “pinocchiate” societarie, si veste di rammarichi a rimpianti. E’ chiaro come il sole, che la perdita di Koulibaly e davvero grave, la sua Leadership nel gruppo squadra, orfana ora di un timoniere, ed in piu’, indebolisce un reparto che era il fiore all’ occhiello del nostro campionato

Ora ci si chiede, cosa farà’ la società’ per sostituire il comandante? Ma soprattutto, a questa uscita, che ci si aspettava, come si porrà la spcieta’, e nello specifico, anche i tifosi?

Ai tifosi, se mi e’ concesso, invito a dire Grazie all’uomo, oltre che al professionista, esemplare sia fuori che dentro al campo, ammaliato ed innamorato della sua Napoli, e grato al popolo napoletano, per averlo fatto sentire uno di loro.

Un uomo vero, insomma, che ancora una volta è costretto ad andar via, per provare a vincere qualcosa d’importante! Come tanti suoi predecessori, che hanno scelto altri lidi, quando sarebbe bastato poco, per regalare un sorriso a quel popolo, sempre tenuto a debita distanza, dal cineasta di via Nomentana

Napoli, ora chi sarà il sostituto di Kalidou?

Il dopo Koulibaly e’ appena iniziato, e se ci si guarda intorno, la scelta risulta davvero difficile vista l’uscita, ed iniziano a circolare potenziali nomi, per coprirne la casella mancante

Si era partito da Kim del Fenerbaçhe, ma sembra che Conte, tecnico degli Spurs, non sia d’accordo, e voglia portarlo al Tottenham. Poi ci sarebbe Milenkovic della Fiorentina, l’agente e Ramadani lo stesso di Kalidou, ma sembra preferire l’Inter di Inzaghi. Bremer o Pau Torres, la Juventus in attesa della destinazione di De Ligt

Gli altri nomi accostati, Acerbi (30 anni, Lazio), Palomino 32 anni Atalanta) ed infine De Vrij (30 anni, Inter), tutte potenziali trattative, ma nulla di concreto.

Un’ orizzonte ancora tutto da scoprire, coperto da nubi che non si dissolvono ancora, e che non promettono nulla di buono. Ma fermiamoci qui, altrimenti saremmo giudicati ed impiccati, perché’ contrari all’ ipocrisia e la poca attitudine alla falsita’…visto che ora si hanno altri 6 milioni in tasca, chissà’ cosa ne fara’!

