Napoli: Adl oggi racconterà la (sua) Verità! I dettagli

Napoli: Adl oggi racconterà la (sua) verità! Fissata per stamane alle ore 11:30 la conferenza stampa, al Konami Training Center di Castel Volturno, nel il faccia a faccia con la stampa voluto dal presidente De Laurentiis, dove racconterà la verità su quanto accaduto al Napoli nella stagione post-scudetto

È chiaro che c’è grande curiosita’nell’ attendere le dichiarazioni del patron su come sia stato possibile, dopo aver vinto uno scudetto, aver distrutto una squadra, a cui sarebbero bastati pochi ritocchi, per restare non solo competitiva ma anche continuare un possibile ciclo vincente e prolifico per società ed ambiente.

I probabili argomenti? Beh si potrebbe cominciare con i quesiti Giuntoli-Spalletti, perché’ non trattenerli, e se proprio volevano andar via, perché’ non sostituiti adeguatamente? Stesso discorso per il sudcoreano Kim Min Jae, ancora oggi non sostituito, senza tralasciare il dettaglio adeguamento contratti, tanti gli insoddisfatti ed i mal di pancia dovuti a trattamenti diversificarti, oltre che atti al ribasso.

Le “fughe “di Elmas e Zielinski, il primo lamentava il poco minutaggio a lui assegnato, mentre il polacco dicono per una mancanza di stimoli dopo otto annoi trascorsi in terra partenopea, ricordiamo che quest’ultimo ha sempre dichiarato che a Napoli sarebbe rimasto a vita! Il caso Osimhen, dove qualche giorno dopo il rinnovo, sia il calciatore ma soprattutto il patron, parlavano di futuro altrove, in più la becera polemica tra il Nigeriano ed il procuratore di Kvara, mettendoci dentro le dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente Fifa, dove parla già di malcontento dei calciatori ad inizio stagione, senza alcun intervento della società a tali dichiarazioni!

Napoli: La storia parte da Rudi Garcia!

Si è volutamente lasciato in ultimo probabilmente il quesito principale, cioè l’avvento di Rudi Garcia sulla panchina azzurra. Presentato come l’innovatore e tecnico della continuità, colui che avrebbe portato avanti il progetto, egli stesso dichiarò di non conoscere nulla del Napoli scudettato, lo stesso che prima di sedere su quella panchina aveva avuto più colloqui con Dal, e che il patron asserì convinto il 4-3-3 continua!

Fino a giungere l’esonero del tecnico francese, screditato dallo stesso presidente, sostituito poi dall’ attuale Mister, Walter Mazzarri, tornato dopo dieci anni sulla panchina azzurra.

Insomma, certamente una gestione confusionaria da parte del numero uno azzurro, che decide, dopo l’andata via di tecnico e DS, che da solo avrebbe potuto far tutto, forse anche lo stesso allenatore! La domanda migliore da porre al Presidente sarebbe “Ma perché’ lei dice io…e mai noi?” …Chissà se la risposta sarebbe atta a quella cenere cosparsa accidentalmente sul proprio capo nel periodo natalizio.

Forse oggi ci si verrà a capo di questa trama che definisco Dantesca per quanto assurda, sperando che non vada a ledere ciò che il povero Mazzarri sta cercando di riportare nel gruppo, la serenità a la voglia di giocare di squadra.

Dunque appuntamento alle 11:30, dove verranno messe a nudo “le Verità nascoste” di un presidente che ha davvero compiuto cento passi indietro, se si pensa ad uno scudetto atteso 33 anni, sotto il profilo prettamente gestionale, mostrando una labilità societaria pericolosa anche in chiave futura

si spera che si faccia tesoro degli errori commessi, se compresi e chiaro, e che siano di monito per il futuro prossimo, a cominciare dalle caselle lasciate vuote da riempire celermente, con due figure chiavi, un dirigente ed un tecnico di scafata esperienza, capace di sostenere la pressione della piazza, del gruppo squadra, ma soprattutto, mostrare indulgenza verso il patron, sembrato troppe volte arrogante ed ingombrante per perpetuo egocentrismo personale.

Restiamo in attesa delle sue dichiarazioni augurandoci, per tutti, che siano parole accompagnate da fatti, e non monologhi velenosi verso chi non ha creato questi misfatti!

