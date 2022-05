Napoli: ADL annuncia il secondo acquisto, Anguissa. Per Mertens…

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella conferenza che spiega il ritiro del Napoli a Dimaro, “Annuncia”, ai cronisti presenti, il secondo acquisto del Napoli, queste di seguito le sue parole:

“Voi volete sapere chi c’è e chi non c’è nelle locandine per capire se restano o meno. Potrei fregarvi, fare una carrellata dei calciatori che sono stati nel Napoli in questi diciotto anni. Chi è che deve rimanere? Anguissa sicuramente rimane. Se vi dovessi dire tutto quello che abbiamo in mente, sarebbe come ‘sgamare’ un qualcosa di già vissuto”

Su Mertens dichiara…

“L’ho incontrato poco fa a casa sua, ma come già dissi qualche settimana fa, dovrò rivederlo, ma lo farò soltanto a bocce ferme. Non trovo giusto farlo a campionato in corso. Quindi aspetto che si giochi la partita a La Spezia con ottanta gradi all’ombra, poi il 22, il 23 o addirittura il 24 maggio, giorno del mio compleanno potrò vedermi per parlarne”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w http://ww.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati