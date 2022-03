Napoli, adesso la parola d’ordine è continuità

Al di là di razzismo e odio, che purtroppo in determinati ambienti sono il pane quotidiano, a Verona si è visto un Napoli diverso rispetto a quello della gara con il Milan. Se gli azzurri avessero mostrato l’intraprendenza del Bentegodi anche nello scontro diretto al Maradona contro il club rossonero, forse si starebbe parlando di una classifica diversa e di un Napoli leader del campionato. C’è da mangiarsi le mani, perché la squadra si è fatta fagocitare dalla tensione nei due scontri diretti in casa contro due avversarie come le milanesi con tanti punti vulnerabili?

Obiettivo quasi raggiunto

Mancano nove giornate e il Napoli è a soli tre punti dalla vetta, in teoria sarebbe in piena lotta per il tricolore, ma la vittoria di Verona è stata fondamentale soprattutto in ottica Champions. A meno che non ci sia una Caporetto, un posto tra le prime quattro non dovrebbe più essere in discussione; l’Atalanta è stata bloccata in casa dal Genoa e continua a lasciare troppi punti per strada, pare proprio che gli orobici vogliano dare il meglio in Europa League.

Nell’ultimo turno, l’Inter si è fermata ancora, al di là della vittoria travolgente contro la Salernitana – dove è emersa tutta la differenza di valori tra le due squadre – la compagine nerazzurra ha steccato tante partite nell’ultime mese e mezzo. La vittoria del Bentegodi è stata importante sia per reagire subito al ko interno contro il Milan sia per guadagnare punti su avversarie come Inter e Atalanta.

Il nigeriano deflagrante

L’eroe della trasferta nella patria di Giulietta è stato Osimhen, che ha gelato lo stadio veronese con una doppietta.

Devastante il nigeriano quando viene messo nelle condizioni di esaltare le sue caratteristiche, su di lui ci sono anche molte perplessità, ma da quando è rientrato dopo un lungo stop ha tolto spesso le castagne dal fuoco. Ha sbloccato una gara che si stava rivelando ancora più tosta del previsto in casa del Venezia, che tra l’altro precedeva il big match contro l’Inter; a Cagliari ha salvato un Napoli irriconoscibile con quella frustata di testa che ha incenerito Cragno; a Verona si è guadagnato la copertina timbrando due volte il cartellino.

Il dato curioso è che sembra andare a nozze soprattutto lontano dalle mura amiche, dove invece si è limitato a procurarsi rigori importanti (per il vantaggio contro l’Inter; per riaprire momentaneamente la partita contro il Barcellona), mentre adesso c’è bisogno che ritorni al gol dinanzi ai propri tifosi.

Attenzione ai friulani

Quella contro l’Udinese è una partita che non si può sbagliare, non perché bisogna coltivare velleità tricolori, per il semplice fatto che Inter o Milan è bene che vadano a sudarsela la vittoria del campionato senza spianare loro la strada.

Già il calendario non sarà facile per gli uomini di Spalletti, dopo la sosta si andrà in casa dell’Atalanta, contro l’Udinese ci vuole quella cattiveria agonistica che spesso è mancata proprio a Fuorigrotta. Troppi i punti persi in quello che prima era considerato un fortino inespugnabile, per raggiungere gli obiettivi non si può prescindere da un grande rendimento interno.

L’Udinese non sarà quella sommersa di gol all’andata, prima di tutto ci sarà Cioffi alla guida e non più Gotti, poi è una squadra che, di recente, ha fermato il Milan in casa e nell’ultimo turno solo per un gol subito nel recupero non ha battuto la Roma.

Modulo e atteggiamento

Ci si chiede se il Napoli scenderà in campo con lo stesso modulo di Verona, un 4-3-3 che porterebbe al sacrificio di un trequartista come Zielinski in favore di una mezz’ala come Anguissa. Chissà se capitan Insigne lascerà ancora spazio a Lozano, sono tutte valutazioni che farà Spalletti anche in base all’avversario e al tipo di gioco che si vorrà impostare per disinnescare e scardinare l’avversaria di turno.

La vittoria in una delicatissima trasferta come quella di Verona ha fatto capire che il Napoli c’è, peccato non ci sia stato in quelle sfide che valevano sei punti e che forse risulteranno determinanti a fine campionato. Ora parlare di scudetto, visto e considerato come lo subisce la squadra, sarebbe solo controproducente, cosa bisogna fare?

Pensare gara dopo gara, nella consapevolezza di poter ripetere quanto fatto ad inizio campionato. Si parte dall’Udinese al Maradona, in quello stadio dove già sono stati regalati troppi punti, farlo ancora sarebbe un manifesto del cupio dissolvi.

Maurizio Longhi

