Napoli: adesso chiudere un ciclo non fa più così paura

Napoli è una città bella come poche e contraddittoria alla stregua di nessun’altra. Non solo calcisticamente parlando. Questa estate aveva immalinconito i tifosi. Difficile metabolizzare gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens, nucleo storico di un gruppo che ha soltanto sfiorato la Storia, giocando un calcio esteticamente accattivante, eppure tremendamente efficace.

Traumatico accettare che il criaturo cresciuto nel settore giovanile, diventato progressivamente grande all’ombra del Vesuvio, dov’è arduo affermarsi, al punto da mettersi al braccio la fascia da capitano, potesse poi andarsene al di là dell’oceano. Del resto, nessuno è profeta nella sua terra.

Senza contare quanto possa essere doloroso prendere consapevolezza che aver adottato un belga ed un senegalese, accogliendoli come se fossero figli di Partenope, non fosse sufficiente a tenerli ancorati per l’intera vita professionale alla maglia azzurra.

Delusione e rimpianti

Ma il rimpianto che produce la separazione è parte integrante di un universo narrativo capace di raccontare la delusione della piazza, esasperandone al contempo l’acredine verso il nuovo progetto presidenziale, che tanto sapeva di ridimensionamento.

Ovviamente, l’errata convinzione che De Laurentiis volesse ridurre drasticamente gli investimenti era sproporzionata rispetto alle reali volontà della società.

Il produttore romano sarà pure tutt’altro che propenso a generare empatia diffusa con l’ambiente. Nondimeno, in diciotto anni di amministrazione virtuosa, ha già dimostrato di avere intuizioni brillanti.

Arrivando magari in anticipo, là dove i suoi colleghi, invece, continuavano a intestardirsi su posizione vetuste. Rivelatesi, alla lunga, arcaiche o insostenibili.

La pandemia ha stravolto radicalmente i meccanismi economici che foraggiano il “Sistema Calcio”, oggi più che mai orientato a tutelare i grandi capitali industriali ed i fondi di investimento. In questo scenario apocalittico, il concetto di autonomia e sostenibilità finanziaria ha imposto ad ADL scelte rigorose e intransigenti.

Napoli rinnovato e ambizioso

Tuttavia, nel passaggio dal vecchio al rinnovato Napoli, la premiata ditta DeLa-Giuntoli è stata comunque abile nel consegnare all’allenatore una squadra assai competitiva, in grado di dare vita a una rinascita generazionale. Così, la gente ha aperto le porte ed il cuore ai nuovi acquisti.

I risultati maturati nelle prime due giornate di campionato stanno veicolando nei napoletani l’impressione che Don Aurelio sia riuscito ancora una volta a interpretare, con abbondante anticipo, le sopravvenute esigenze di un mondo che ormai ha cambiato definitivamente i suoi parametri gestionali.

Adesso qualcuno, forse con troppa ambizione, immagina che sia automatico spadroneggiare anche sulla Fiorentina, dopo aver asfaltato Verona e Monza a suon di gol. Indubbiamente, la qualità del gioco espresso dagli azzurri favorisce voli pindarici.

Prematuro, però, esprimere un giudizio sul valore effettiva della squadra di Spalletti. Un meccanismo finora perfetto, che necessita di test maggiormente probanti. Specialmente se l’idea è quella di alzare l’asticella, puntando all’impronunciabile oggetto del desiderio popolare.

