Napoli-Adena, Formazioni ufficiali e.…tante novità’!

Napoli contro Adena Demirspor amichevole pre campionato, e terzo test estivo per gli uomini di Spalletti, con uno sparring partner sicuramente piu’ consistente rispetto ai due precedenti incontri. Basti pensare alla presenza in panchina, di mister Vincenzo Montella, l’aeroplanino di Samp e Roma, oltre che la presenza in campo di Mario Balotelli, ma soprattutto il Turco-Svizzero-Napoletano, ex mai dimenticato Gokan Inler.

Tra poco meno di un’ora dunque, avra’ inizio questa amichevole allo stadio di Castel Di Sangro, sede del ritiro azzurro, Teofilo Patini, e siamo in grado di offrirvi la formazione ufficiale degli azzurri, scelta dal mister per il calcio d’inizio

Non ci sara’ Kvaratskhelia dal primo minuto,al sio posto Elmas, mentre promosso e Gaetano che sta crescendo nel ritiro Abbruzzese. Ostigard sara’ al fianco di Rrhamani, e Demme al posto di Lobotka al fianco di Anguissa. Spettatore non pagante, il nuovo arrivato Kim, che guardera’ la gara a bordo campo

Questo l’undici di partenza scelto da Spalletti: Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme , Gaetano, Elmas, Politano, Osimhen

