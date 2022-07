Napoli-Adana, L’amichevole dei…700!

Non decolla la prevendita dei ticket dell’’amichevole del Napoli contro l’Adana di Balotelli, Montella, e soprattutto l’ex mai dimenticato, Gokan Inler.

Ma sembra che questo non basti per incentivare i tifosi azzurri a seguire la gara allo stadio “Patini” di Castel di Sangro, infatti finora i tagliandi venduti risultano essere solo 700! Disamore? Oppure non si possono chiedere queste cifre per le amichevoli?

Notizia confermata dal Corriere dello Sport che scrive “ “Per la gara con l’Adana di questa sera (calcio d’inizio ore 20.30) sul sito Ticketone sono ancora tante le disponibilità per i distinti e la tribuna, il dato di ieri nel tardo pomeriggio era di circa 700 biglietti venduti rispetto ai 5mila posti messi a disposizione dal comune. Ad incidere, tra le possibili motivazioni, i prezzi alti (30 euro curve e distinti, 40 tribune) che hanno scoraggiato i tifosi”.

E si continua con gli abbonamenti: “”Prosegue la sottoscrizione degli abbonamenti, fino al 31 luglio saranno i giorni dedicati solo agli abbonati della stagione 2019/20 che potranno decidere di confermare o meno il proprio posto. Anche in questo caso, secondo i primi dati, la risposta della città è stata tiepida”.

