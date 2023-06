Napoli “Abbraccia” Rudi Garcia, e lo fa in grande stile…Al Salone delle Feste del Real Museo di Capodimonte!

Sono tante le domande che i tifosi vorrebbero rivolgere a Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli. Si preparano per chiacchierare con lui i giornalisti dato che sta per arrivare il momento della conferenza stampa. Il tecnico francese, infatti, verrà presentato quest’oggi alle ore 17.30 al Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Sarà quella l’occasione del primo confronto con l’ex allenatore di Roma, Marsiglia e Lione che ha preso il posto in panchina di Spalletti

La GdS invece is e soffermata a raccontare la sua per la location voluta da Adl….

“Garcia però non potrà ammirare circa 70 delle maggiori opere abitualmente esposte qui, perché dai primi di giugno al Louvre è stata inaugurata una straordinaria mostra – c’erano i presidenti della Repubblica Emmanuel Macron e Sergio Mattarella – che per i prossimi sei mesi attirerà ancora più appassionati nel celebre museo parigino: “Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Capodimonte“. Insomma il presidente Aurelio De Laurentiis, con la sua scelta calcistica, è entrato in sintonia con una delle operazioni culturali europee più importanti dell’anno”.

