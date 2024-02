Napoli, a mercato chiuso si lavora meglio: adesso parli il campo

Chiudono finalmente le porte del calciomercato di riparazione, la famigerata sessione invernale, che avrebbe dovuto riassemblare il Napoli, consentendo a Mazzarri di strutturare la squadra secondo le sue esigenze, dotandola quindi di un’identità calcistica maggiormente riconoscibile.

Le parole di De Laurentiis chissà cosa avevano fatto immaginare a tifosi e addetti i lavori, ingolositi dall’ipotesi che il presidente si scatenasse veramente, piazzando i colpi necessari a rinforzare i Campioni d’Italia, disperatamente indietro nella lotta per un posto in Champions. Invece la strategia della proprietà sembra sia più congeniale a generare i medesimi rimpianti suscitati dal deludente avvio di stagione, piuttosto che soddisfare realmente le necessità degli azzurri.

Ricavare qualche utilità

La società ha fatto di necessità virtù, ingaggiando Mazzocchi come vice-Di Lorenzo, così da lasciar partire Zanoli, determinato ad aumentare il suo minutaggio alla Salernitana, giocandosi davvero una maglia da titolare con Pierozzi. Peccato che la scelta appaia poco lungimirante, visto che il laterale arrivato in prestito dalla Fiorentina era tra i pupilli di Pippo Inzaghi ai tempi della Reggina.

All’ombra del Vesuvio, sempre vigili in tema di talenti, si sono assicurati Traoré, che però dovrà essere “ricondizionato” fisicamente e mentalmente. Oltre a Dendoncker, un muscolare di grande forza atletica, destinato a prendere numericamente il posto in organico lasciato libero da Elmas. Insomma, altro che massiccia rivoluzione. Dunque, il solo acquisto di spessore, immediatamente spendibile nelle rotazioni di Mazzarri, rimane Ngonge.

Tuttavia, la spasmodica ricerca di una soluzione in grado di risolvere l’emergenza in difesa ha partorito una sliding doors uguale a quella avvenuta in estate. Per cui il principale candidato a ereditare ruolo e competenza di Kim, rimane dov’era.

Eppure su Nehuén Pérez Udinese e Napoli avevano trovato l’intesa. Poi è iniziato il lungo calvario di una trattativa nemmeno tanto intricata, poiché c’era accordo tra richiesta e offerta. Semplicemente, ad un certo punto, la società partenopea s’è dimostrata talmente indecisa nell’aprire il portafogli, da far abortire l’affare.

Autonomia e non condivisione

Uno scenario inspiegabile, soprattutto alla luce di un campionato finora ben al di sotto delle aspettative, che potrebbe anche farsi sentire l’anno prossimo, se il club avrà risorse limitate per autofinanziarsi.

Ergo, torniamo all’errore di fondo della strategia presidenziale, ovvero legare il budget, nonché le proprie ambizioni, solamente alla qualificazione in Champions League. Appare evidente che ormai non è più garantita. Una situazione insostenibile, che potrebbe pure obbligare gli azzurri a ridimensionarsi.

Del resto, i numeri non mentono mai: se perdi competitività rispetto alla concorrenza non puoi pianificare un piano di investimenti. Anzi, devi abbattere i costi. E tagliare i contratti troppo onerosi. Oltre a rivolgere le attenzioni esclusivamente verso i giocatorini, gli unici che si farebbero solleticare dal nuovo corso napoletano.

In fin dei conti, il fatto che non sia stato sprecato neanche un centesimo a gennaio, acquisendo le prestazioni di giocatori che potrebbero dimostrarsi comunque assai funzionali ai bisogni di Mazzarri, descrive come meglio non sia possibile l’ennesimo mercato in cui De Laurentiis s’è mosso autonomamente, accantonando qualsiasi forma di sinergia con la direzione sportiva.

Probabilmente, la decisione del presidente vuole responsabilizzare oltremodo la rosa attuale, affidando loro il compito di scalare posizioni in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati