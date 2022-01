Napoli, a Gennaio si resta cosi, in attesa di fuochi e sorprese che si preparano… per Giugno.

Nella sessione di mercato di Gennaio, il Napoli resta cosi com’e!

E quanto emerge dai tanti rumors intorno agli azzurri,per quanto concerne questa finestra invernale.

Quindi avanti cosi fino a Giugno, nella rincorsa verso quel traguardo tanto vicino in questi ultimi anni, ma mai potuto “cucire” sul proprio petto, forse prorpio per il mercato di Gennaio!

La rosa del Napoli, questo si e’ sempre sottolineato, e sicuramente di buon livello e competitiva, ma e’ sempre venuta meno quando l’appuntamento prediligeva il famoso “salto di qualita’“.

Allora se questa rosa e cosi’ competitiva,come tutta la critica sostiene, perche’ e sempre venuta meno al momento del traguardo? Io credo, e spero di sbagliare, che molto dipenda, oltre che della poca personalita’ di tutti gli effettivi della rosa, ma anche da una Societa’ scarna in strutturata e mentalita’. alla poca dimistichezza con la parola vittoria.

La mia non vuole essere una critica, ma bensi’ una costatazione, se penso che qui son passati allenatori come Benitez ed Ancelotti, e la gestione l’abbiamo vista tutti, oltre a come si sia conclusa.

Poi con Sarri ci siamo andati vicino tanto cosi …ma il mercato di Gennaio non rinforzo’ quel Napoli, senza dimenticare San Siro!…, e Firenze ne distrusse il sogno.

Quest’anno si resta cosi, ed il secondo posto, anche se l’Inter sembra lontana, puo’ essere pioniere di grandi traguardi.

Ma mentre sogno, sento da piu’ parti , che Insigne iniziera’ a guardarsi le “gambe” perche’ non sara’ qui il suo futuro, Meret non e il portiere da Napoli, Ospina va via, Koulibaly uguale…insomma si sta ultimando un ciclo, Il che mi fa pensare che si ricomincia da capo.

.Ma perche’ sfaldare una squadra forte se si vuol vincere? Trattenere calciatori forti serve anche per far inserire meglio i nuovi, Diamo un occhiata alla rosa reparto per reparto, evidenziando i possibili partenti oppure chi e’ a fine contratto con gli azzurri

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella: Meret, potiere di grande prospettiva, sicuramente gli infortuni non lo hanno aiutato ma bisognerebbe dar fiducia al ragazzo, dovrebbe rinnovare a breve, ma e chiaro che se cio’ non accadesse, sia i Napoli che il ragazzo cercheranno altrove. Su Ospina si e’ visto, grande affidamento ed esperienza importante, ma con molta probabilita’ non rinnovera’ con il Napoli

Difensori: Di Lorenzo, Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Koulibaly, Tuanzebe, Ghoulam, Mario Rui, Zanoli, di questa rosa sulla carta resterebbero Di Lorenzo,Rrahamni, Juan Jesus, Tuanzebe,e forse Mario Rui, i partenti per fine contratto sono Ghoulam e Malcuit, Il Punto focale resta Kalidou Koulibaly per i suoi 6 milioni d ‘ingaggio, che “stridono” con la politica di austerity del club tanto pubblicizata. Senza dimenticare che un calciatore non si taglia uno stipendi di 3 milioni minimo! Il che mi sembra anche corretto.

Centrocampisti: Anguissa, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, qui invece il discorso e’ piu’ complesso, chi si aspettava che potesse essere Demme l’incerto rispetto a Lobotka? Oggi grazie alla cura Spalletti, lo Slovacco risulta essere “intoccabile”, mentre Demme , complice anche il Covid, sta un ”attimo rifiatando in attesa di riprendere la forma gara. Senza dimenticare Anguissa punto fermo del centrocampo, e Fabian con un’ occhio al possibile rinnovo..ed un’altro alle “sirene Real”

Esterni alti: Politano, Elmas, Zielinsky, Lozano, Insigne,Ounas, i confermati dovrebbero essere Politano, Elmas, Zielinsky, Lozano, Ounas, con il “capitano” Lorenzo Insigne accasatosi con il Toronto fc della MLS Americana.

Attaccanti: Mertens, Petagna, Osimhen qui l’unico probabile partente e’ rappresentato da Dries Mertens, il Belga che ha sfondato il muro dei 144 gol in azzurro, bomber di tutti i tempi del Napoli,e’ alla ricerca di una conferma che tarda ad arrivare…ma che forse mai ariivera’

Ricalcolando il tutto, a Giugno al Napoli occorrono, Un portiere, un centrale e due eterni di difesa, un centrocampista, ed un attaccante. Sembra che la Societa’, dopo tre anni circa, abbia trovato in Matias Olivera ,terzino sinistro proveniente dal Getafe, “ l’erede” di Ghoulam, in attesa che ne arrivino altri, le voci parlano di Bremer del Torino, come sostituto naturale di Koulibaly, di Leandro Paredes del PSG, vecchia conoscenza di Spalletti che lo ha allenato alla Roma, di Nandez del Cagliari, e dei giovani Gatti e Zerbin del Frosinone.

Insomma Giugno e lontano, il mercato del Napoli finisce qui, ora e tempo di pensare al Venezia e dopo ad Inter e Barcellona, perche’ al di la’ di ogni finestra di mercato, anche se la Societa’ fa finta di non sentire, se non vogliamo il disamore…diamo al tifoso la possibilita di non essere solo sognatore!

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati