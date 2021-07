Napoli a Dimaro: in amichevole contro Bassa Anaunia e Pro Vercelli

La nuova stagione del Napoli ormai è alle porte. Le parole con la quali Aurelio De Laurentiiis ha ripreso ad interagire con i media, dopo un silenzio stampa durato mesi, sono state soltanto un gustoso antipasto alla portata principale: la conferenza stampa di presentazione ufficiale, con cui Luciano Spalletti ha illustrato all’ambiente partenopeo le sue idee. Non solo strettamente calcistiche.

Ovviamente, mentre il nuovo tecnico faceva sentire la sua voce, la società continua a lavorare sotto traccia per preparare il ritiro della squadra. Tradizionalmente suddiviso in due parti. La prima a Dimaro-Folgarida, dal 15 al 25 luglio.

Gli azzurri, dunque, dopo aver dovuto rinunciare la scorsa estate al ritiro in Trentino, a causa della pandemia, saranno ospitati ancora una volta presso la struttura di Val di Sole. E alloggeranno presso l’Hotel Rosatti. Il programma di allenamento prevede doppia seduta quotidiana sul campo di Carciato: alle ore 9.30 e poi alle 17,30. Per i tifosi, l’ingresso agli allenamenti sarà sempre gratuito. Tuttavia, il flusso sarà regolato a causa delle norme anti-Covid. Ma per garantire l’accesso a tutti, è prevista la realizzazione di due tribune mobili.

Il Napoli, consapevole della fiumana che seguirà la squadra, ha già calendarizzato due amichevoli: per domenica 18 luglio (alle ore 17.30), contro il Bassa Anaunia (dilettanti). E sabato 24, con la Pro Vercelli (Serie C), sempre allo stesso orario.

Inoltre, nell’ottica di offrire agli appassionati azzurri che seguiranno la loro squadra del cuore, la società ha concordato con le autorità locali due momenti aggregativi serali, cui parteciperanno i giocatori e lo staff tecnico: mercoledì 21 luglio ci sarà l’appuntamento con Spalletti e due azzurri. Ovviamente, non si conoscono ancora i nomi dei prescelti.

Mentre due giorni dopo verrà organizzato in Piazza Madonna della Pace un evento in cui sarà presentata tutta la squadra.

