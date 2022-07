Napoli A Dimaro, Il “Santone “ non c’è’…

Napoli, diviso tra Filmauro per incassare, e Chelsea, quartiere Londinese, reso celebre dal Magnate Russo, Roman Abramovich, chissà‘ ,dove si sta chiudendo, l’affare Koulibaly, con somma gioia delle due controparti , a breve dovrebbe giungere l’ufficialità’ del passaggio del “comandante” alla corte della regina dei Blues, come detto, ed il “sommo dispiacere” del Presidente, nel dover accettare i 40 milioni, il “prediletto” Kalidou, come del resto Lavezzi, Cavani, Higuain (Lì c’era la clausola giusto?) fino ad arrivare a Mertens, che forse verrà “riportato in famiglia”, per placare l’ira della “mamma” ( la piazza)

Napoli, hai un Santo, anzi, un “Santone”!

Un vero Santo, anzi oserei dire, un “Santone”, perché’, i conti in entrata sa farli bene, solo che il barile sembrerebbe raschiato,, quasi vuoto, allora tutti sono pronti ad esultare al colpo di teatro. Anche se Tweet non si vedono e ne si sentono. Il nome ormai non e’ piu’ un segreto, trattasi di Paulo Dybala, Argentino 28enne, quindi rivendibile in futuro, che potrebbe dare una scossa all’ambiente. Il gigante Kim del Fnerbaçhe, che insieme all’ormai norvegese Ostigard, andrebbero a chiudere il cerchio dei 4 centrali.

Napoli, Ma sara’ d’accordo il “Santone”? Spalletti gongola!

In attesa che il Santone giunga sulla via di …Dimaro, quest’anno, chissa’ perche’, si fa’ attendere, dove annuncerà’ la probabile ricompra di Mertens, tutti attendono il tweet Dybala, adesso che KK non c’e’, i soldi ci sono, circa 60 milioni, forse spiccioli in meno, ma i conti adesso si devono fare anche con Luciano, che passa in una posizione di gran comodo, i suoi sono andati via tutti, Ospina, Koulibaly, oltre che tenersi Meret, ma non solo non ha rescisso il contratto, ma vorra’ i calciatori richiesti, Deulofeu, Simeone, lo stesso Dybala, ed il portiere Titolare! Oltre che la partenza di alcuni, tra cui Politano.

A quanto pare, per il padrone della baracca, c’e’ tanto lavoro , la prima parte e’ andata a buon fine, tetto ingaggi calato, e squadra “sfasciata”, ora tocca all’ allenatore, che sicuramente si adeguera’, come fatto finora, ma quando poi “inciamperà’ come ne esce? Semplicemente con un salomonico “questo mi hanno dato quindi, miracoli non ne faccio”… Bella prospettiva vero!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati