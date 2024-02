Napoli: A Cagliari non e’ permesso sbagliare. Calzona ha scelto…

Il Napoli per la 26esima giornata del campionato di Serie A sfiderà il Cagliari in trasferta. Gli azzurri devono necessariamente ritornare alla vittoria per non perdere contatto in maniera definitiva con le posizioni di classifica che permettono di qualificarsi alle coppe europee della prossima stagione. Esordio in Serie A da parte di Francesco Calzona che vuole vincere per confermare quanto fatto di buono vedere nella ultima parte della gara contro il Barcellona (1-1).

Calzona conferma la formazione che ha giocato in Champions con qualche differenza. Confermato tra i pali Meret, poi Mazzocchi sostituisce lo squalificato Di Lorenzo. A sinistra c’è Olivera, davanti a lui Kvara confermato nonostante il gesto di stizza mostrato in Champions. In mezzo al campo potrebbe ritornare Zielinski, il tecnico punta molto sul polacco. Tuttavia per Sky parte titolare Traoré. Osimhen c’e’!

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Zielinski può giocare a Cagliari, Traoré non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Lo scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina.

“Traoré non ha ancora i 90’ nelle gambe e per questo motivo Calzona sta pensando a Zielinski. Lo conosce benissimo, parlano la stessa lingua calcistica. Ieri hanno avuto pure un colloquio. Il nuovo allenatore vorrebbe poter contare sul polacco in campionato fino al termine della stagione. Ecco perché la sua candidatura è lanciata. Non è affatto escluso che possa cominciare lui con Traorè. La staffetta è un’ipotesi da non sottovalutare.“

