Napoli a caccia di un’ identità, ma sarà solo colpa di Garcia? Dopo la pausa capiremo!

Come in molte dinamiche sociali e non, i difetti sempre meglio scoprirli prima che poi. Il Napoli ha dimostrato contro la Lazio il rischio di diventare una squadra imprevedibile per il campionato e per se stessa, in grado di fornire prestazioni ottime quanto debacle di una certa importanza. Garcia va per le sue idee e fa bene, ma tenga conto che i risultati migliori del club sono stati raggiunti sempre con un metodo ben preciso: giocatori giovani con un copione da recitare in campo, che sapevano dove posizionarsi, la cui forza era il gruppo. Gli allenatori che spiegano il calcio come interpretazione individuale e intelligenza tattica senza creare identità non hanno mai avuto in città né successo né ricordi felici, certamente anche perché proprio le idee di un gruppo colmano le lacune dell’ognuno, dei singoli elementi. Lo slaccio imponente tra difesa e centrocampo dell’ultima mezz’ora è apparso preoccupante.

Napoli, un primo tempo da …Champions!

Si parte da ciò che si vede, sempre: il primo tempo del Napoli è stato buono, giocato su alti ritmi e con tante palle gol oltre che in buona intensità. Complice di certo anche la timidezza iniziale della Lazio che – pur tentando spesso di saltare la pressione rischiando da dietro – non riusciva ad incidere con il suo gioco per il grande dinamismo degli avversari. Eppure, la sensazione dagli spalti è che sarebbero bastati due-tre passaggi in fila per i biancocelesti per ritrovarsi con un attaccante davanti alla porta (così è stato sul gol di Luis Alberto: una semplicissima triangolazione laterale con un’uscita a vuoto di un calciatore azzurro). Garcia schiera un 4-3-3 molto spesso ultraoffensivo nell’atteggiamento di gruppo e specie nell’approccio alla gara, che può essere utile quanto fatale se poi ti ritrovi sotto e già con un po’ di fiatone a metà primo tempo. Certo, come ha detto anche Sarri molto onestamente, è ancora un po’ calcio d’agosto e il Napoli deve durare, come dice invece Garcia. Non ha senso che sia oggi, 3 settembre, al 100%. Però, sapendo questo, si sarebbe potuta trovare qualche soluzione differente, anche in corsa.

Secondo tempo da Horror!

Il secondo tempo del Napoli è stato preoccupante perché del tutto incongruo rispetto alle qualità dei calciatori, alle prime due partite giocate e all’anno scorso tutto (fatta eccezione, forse, per quel Napoli-Milan che ADL ancora ricorda). Chi parlava di residuo di Spalletti forse ieri si sarà ricreduto: quel Napoli faceva dell’essere corto e stretto la sua più importante qualità. Stupisce comunque che nessuno dei calciatori abbia pensato ad un certo punto ad abbassarsi, tranquillizzare le acque e poi ricominciare piano piano con pazienza a girare il pallone. Dopo il gol di Kamada c’è stata troppa frenesia, forse presunzione e tanti nervi. Oltre alla stanchezza, che chiaramente ha bussato alla porta dopo aver dovuto sfilacciarsi con tantissime rincorse all’indietro per quasi un’ora. È sembrato un Napoli presuntuoso e in crisi di identità, che quasi non ha più calciato in porta dopo l’1-2 e ha subìto altri due gol per fortuna in fuorigioco. Inspiegabile il cambio di Kvaratskhelia e anche le due punte in una situazione di tale disequilibrio, dove proprio all’area avversaria ci si arrivava con fatica.

Sarri, le sue squadre partono dalla difesa…

La Lazio, dal canto suo, ha capito l’antifona molto presto e ha fatto semplicemente ciò che sa fare: si è affidata al suo spartito come àncora per le difficoltà. Questo è il calcio delle squadre che hanno limiti e non sono piene di campioni. La fluidità e l’interpretazione individuale sono per il Real e il Bayern Monaco, in Italia servono le idee in campo come sul mercato. Garcia, che queste idee le ha eccome, ha forse sopravvalutato i suoi calciatori su certi aspetti e dovrebbe guardare di più a ciò che accadeva l’anno scorso. Senza il dominio, il pallino del gioco, questi calciatori vanno in difficoltà perché non sono abituati alle giocate a campo aperto in fase di non possesso. Lo si è visto con il Milan in situazione di condizione ben migliore. Insomma, il tecnico dovrebbe comprendere che la costanza – soprattutto per l’emotività dei calciatori e per la loro mente, nonché per i risultati in sé – porta molto di più che la duttilità nel nostro campionato, pur con tutti i limiti che il piano A possa avere. E non si dica che ieri s’è visto un calcio europeo: il Napoli semplicemente nel secondo tempo, alla mezz’ora è scomparso dal campo ed è piombato in una grossa crisi di sfiducia nei propri mezzi. Rrahmani ha sbagliato tutti gli appoggi, Osimhen si è affievolito come una candela quasi sciolta. Anguissa andava al piccolo trotto. L’unico calciatore che pareva nervoso, reattivo a ciò che accadeva è stato Politano (poi sostituito per Lindstrom, buon esordio: è forte ndr), che al momento del secondo gol annullato di Guendouzi ha chiesto agli altri di usare la testa.

Napoli, la pausa ti porterà consiglio….

La pausa porta consiglio e si spera porti anche Natan con sé, perché l’impressione è che una squadra che voglia giocare così alta non possa prescindere da un giocatore che abbia agio a tenere tanti metri dietro. Poi, è logico, non si giocherà sempre e solo contro la Lazio che ha buonissime doti tecniche e molte gare il Napoli le vincerà di superiorità e forza grazie ai singoli. Resta difficilissimo per rosa, collettivo e tecnico che questa squadra non termini il campionato nelle prime tre della classifica e non arrivi a giocarsi gli Ottavi di Champions. Servirebbe un harakiri importante. Oltretutto è la terza giornata e la Lazio veniva da due sconfitte clamorose che l’avevano compattata: chissà come sarebbe finita se avesse affrontato il Milan al posto della Roma (i calendari sì, contano). Garcia ora ha due settimane per riflettere e chiudere i rubinetti pieni di perdite, magari anche nervose ed emotive. Di buono c’è che la prima sconfitta, il ritorno alla Terra c’è stato molto prima di entrare nel vivo di una stagione che comunque sarà difficilissima e impegnativa. Per un giudizio completo ci vorranno mesi.

