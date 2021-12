Napoli -7 …. Notizie da Castel Volturno ?

Napoli .- Spezia 0 -1 , e’ questo il risultato del dopo Mlan – Napoli , esaltato da stampa e tv , che vedevano il Napoli come l’anti Inter per la lotta al primo posto nel massimo campionato nazionale . Al Maradona , povero per lui con questo spettacolo orribilante, , lo Spezia ,grazie alla collaborazione di Juan Jesus , si regala 3 punti inaspettati quanto inattesi dalla piazza partenopea . Ma cio’ che risalta agli occhi , E la modalita’ con la quale sia giunta la sconfitta di una squadra che a distanza di 7 gg , ha completamente estinto la personalita’ ed il carattere della prova di San Siro ! Se poniamo lòa scala dei valori economici delle due contendenti , scopriremo che una rosa intera dello Spezia , non colma lo stipendio di Insigne nei 22 presenti ! Ma il calcio non si pesa dal ” conto ” in Banca , bensi’ dai valori che il campo determina durante i 90 ‘minuti . E ieri , con un risultato abbastanza eloquente , la reazione da grande squadra , affamata , vogliosa, determinata , non c e’ stata ! Ai vo glia a dire ma come faoi a dirlo se abbiamo dominato !…Cosa dominato ? Perche’ Lozano , il tanto ” ricercato all’estero ” ed oggi ha ” sbucciato ” le speranze azzurre? Senza dimenticare Mertens , che prima ,dalla linea di fondo , “sbatte ” su Provedel , invece di mettere in mezzo per un compagno meglio piazzato , ma poi la sostituzione che sentenzia la certezza che ” Ciro ” sara’ confermato a Mergellina , ma non certo nella SSC Napoli. Ieri tanti rimpianti , oggi tante certezze , la prima e’ che non siamo cosi ” belli ” come lo specchio segreto poteva immaginare , la seconda , e’ che la conferma del gruppo rianima ” fantasmi ” gia’ vissuti nell’ epoca del Cineasta da piazza , piu’ comunemente “piazzista ” , che ” confota “a fine gara , chi lo rappresenta neele figuracce al Maradona . E terzo , di principi ” abusivi ” ne abbiamo le scatole piene , le ” chiacchiere 2 si fanno a Carnevale , ora e tempo di digiunare… per avere fame il 6 Gennaio , nell ritorno allo Stadium contro l’ Allegrijuve , dove ci si gioca una fewtta di credibilita’ per la qualificazione Champions . In attesa che un mercato , tra incognite e ” saltelli greci ” diano al Napoli quel tono , non tanto che un marchio possa pubblicizzare…ma che dia senso a quell’amore che solo il popolo di Napoli sa donare . Buon Natale a tutti dall’ intera , e sempre presente sul pezzo , persemprenapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati