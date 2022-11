Napoli 5.0: Un nuovo progetto con un antico difetto

Quanto tempo è passato da quel nervoso ed assurdo Napoli – Verona.

Il pareggio 1-1 che qualificò il rivale di sempre all’ultima giornata. Finale da brividi.

Quel finale però era arrivato dopo mesi di gelo interno, rapporti burrascosi ed inesistenti, liti ed impossibilità di parlare alla stampa.

Una prigione in chiave moderna.

Quanto tempo e quante cose. Sembra davvero un secolo ma è poco meno di una stagione.

È arrivato uno “scomodo” signore toscano ed ha poco a poco dato un volto alla squadra.

Quel signore si chiama Luciano Spalletti.

Il “vecchio” Napoli era un cantiere oramai in lento declino. Per troppo tempo, operai, managers e società sub appaltatrici, erano rimaste “bloccate” in un progetto impossibile.

Quel che rimaneva dell’esercizio Sarri, dei sogni infranti e di contratti troppo onerosi per esser stracciati in un momento.

Una prigione d’oro il Maradona per quelli che avevano concluso abbondantemente il percorso.

Penso ad Insigne, il capitano e Koulibaly che ancora aveva fame d’Europa e di titoli.

Nulla è più deleterio per una azienda che ha concluso il suo progetto che incaponirsi a trattenere rapporti con mercati vecchi.

Si diventa prigionieri in casa propria e senza che si faccia a tempo ad accorgersene, il prodotto decade ed il profitto implode.

A questo ed altre mancano dirigenziali, è ascrivibile il “fallimento” Gattuso ed il mezzo passo falso di Spalletti la scorsa stagione.

Ipotesi, solo ipotesi.

Analisi su supposizioni anche se poi il caso dà ragioni e risposte.

Il Napoli 2022 aveva necessariamente bisogno di ripartire da tre come diceva Troisi.

Tre no zero.

La sua struttura, un impianto di squadra ed innesti giovani ma pronti.

La “cosa” ha funzionato.

Per ora il Napoli 5.0 si muove con la precisione di un orologio svizzero. Tutte le componenti stanno funzionando ad hoc.

L’azienda ha rinnovato i tabulati, ristabilito il plan dei prossimi 5 anni e sta provvedendo a rinsaldare i rapporti con i suoi operai specializzati.

E la comunicazione?

Ecco su questo c’è ancora tanto da lavorare.

Su questo il signor De Laurentiis pare proprio non volerci sentire.

Il “mio” Napoli ha detto.

Mio, ma siamo proprio sicuri che è così?

