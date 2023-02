Napoli 5.0. Serve un divano nuovo

Il Milan batte l’Atalanta e raggiunge l’Inter. Milanesi alla pari a 47 punti ed è la vittoria di un fallimento. Basti pensare che se la Juventus avesse i 15 punti della penalizzazione, avrebbe gli stessi punti delle milanesi. I due lati della medaglia. Il successo enorme del Napoli di Spalletti ed il “fallimento” delle vecchie realtà italiane. Due facce di un campionato che dice molte cose. I 3 posti Champions saranno combattuti fino all’ultimo. Lazio e Roma hanno chance serie di fare il colpaccio. Il Napoli saluta tutti e fa gara a sé, dietro inizia una competizione a sé stante. Non si gioca più per rintuzzare lo svantaggio dalla prima piuttosto far il calcolo sulle contendenti immediatamente dopo. Inter, Milan, Roma e Lazio. L’Atalanta dopo Milano subisce una bocciatura severa. È probabilmente ancora giovane, acerba per la, Champions. Lo vedremo.

Da domani, anzi da martedì, dopo Roma e Lazio, qualcosa sarà più chiara ma un dato è evidente.

DAZN fa classifica anomala. Il Napoli fa campionato a se, il resto d’Italia, cambia stagione ed obiettivi e le aziende si riorganizzano.

Serviranno nuovi divani. Divani da salotto.

Divani su cui assistere alla “corsa” dei secondi, i terzi e poi i quarti.

Il Napoli 5.0 ha comprato il divano nuovo.

