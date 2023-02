Napoli 5.0. Non c’è argine che tenga, Sassuolo annientato

Manifesta superiorità.

Nella boxe, l’arbitro avrebbe chiuso il match anzitempo. Nel calcio non si può. Il Mapei stadium non ospita il Napoli, lo accoglie. La capolista rende prezioso lo stadio nero verde.

Rende la partita un avvenimento. Il Napoli 5.0, attualmente, vale la prima fila ed il viaggio in top class.

Spettacolo per palati raffinati. Più che una gara di campionato in trasferta, il Napoli di Spalletti, pare andare a far esibizioni.

0-2. Risultato perfetto ed in scioltezza. Primo tempo di scontro. Il Sassuolo prova a non rimanere rintanato ma è così difficile respirare quando si è tanto in debito d’ossigeno.

Secondo tempo di amministrazione, cambi ed un 3-0 annullato al Cholito Simeone. Peccato.

Il Sassuolo come la Cremonese e le tante altre affrontate, è uno sparring partner. Poco più. Fiato e determinazione ma può davvero poco.

Napoli in eterno controllo. Il Sassuolo di Dionisi è volenteroso ma troppo distante dai valori azzurri.

Non c’è partita , onestamente. 10 minuti poco più e la gara è in discesa. Il Napoli 5.0 è troppo concentrato. Rende facile una serata che per molti sarebbe stata impegnativa. Non è scarso il Sassuolo, è il Napoli che é superiore ed è spinto da un vento impetuoso. Dionisi la prepara bene ma Lobotka non lo puoi contenere. I due in avanti , oramai vivono su un altro pianeta. Viaggiano a velocità doppia. Non puoi contenerli. Troppo sul pezzo direbbero gli autori di teatro. Kvaratskhelia ed Osimhen danno spettacolo ed è così che finisce. In crescendo. Spettacolo. Reggio Emilia nero verde si piega e festeggia con i Napoletani.

Sembra il Maradona in miniatura. È Reggio Emilia sponda Sassuolo, è una nuova vittoria ed un altro passo verso il traguardo.

Cosa resta di questa serata?

È stata una grande stupidaggine vietare l’ingresso ai Napoletani con magliette azzurre. L’Amore non si contiene.

Fa rivoluzioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati