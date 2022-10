Napoli 5.0: il sincronismo del lupo

È arrivata la pioggia che aspettavamo da giorni ed il giovedì parte un po’ più lento. I bar si iniziano a popolare ed i titoli dei giornali sportivi sono trionfali.

Napoli agli ottavi di Champions con 4 vittorie di fila.

Se si vincesse per differenza reti questo Napoli sarebbe una macchina da guerra.

Lo è ?

Il Napoli è una macchina da battaglia che azzanna ed ammazza la preda?

Solo corsa e fiato o anche tecnica di qualità?

Fino a questo momento è parso proprio un ottimo mix di preziosi elementi.

Fino a questo momento la banda Spalletti è parsa una vera e propria società collettiva. Corsa, polmoni, visuale, capacità tecniche e di caccia.

La caccia ed il mondo animale possono essere un ottimo modo di considerare il tutto.

L’aspetto che alimenta meglio la considerazione di questa squadra è il Sincronismo.

Per Sincronismo intendiamo il verificarsi di movimenti, idee, valutazioni di campo che la squadra fa. Si sposta come un corpo unico.

I reparti sono collegati ed i calciatori si muovono sapendo cosa fare e cosa farà il compagno.

Non è cosa secondaria nel calcio, non lo è per chi è insieme da poco tempo.

Il Napoli 5.0 si muove in un moto sincronizzato.

Si alza e si abbassa, a seconda dell’occasione, come un sol elemento.

Se pressa, pressa in 11 se difende lo fa in 11.

È la prerogativa del branco.

I lupi.

La testa fiuta la preda, le ali proteggono le vie di fuga del mal capitato e dietro la testa del maschio alfa, ci sono i giovani che sosterranno la carica.

Cacciare è il lavoro della sopravvivenza. Il lupo sa che da quella attività dipende la sua vita. Lo sa la testa che fiuta la preda, lo sanno le ali che corrono sui lati. Lo sanno ancor meglio i giovani che non sanno placare vigore e fame.

Il Napoli 5.0 lo sa.

Napoli lo sa.

