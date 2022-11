Napoli 5.0: Cultura vs Conoscenza

La sosta è un’opportunità. Un treno fermo in stazione può dormire ma anche sottoporsi all’officina.

Gli imprevisti possono aprire spiragli.

La sosta è un’occasione.

Lo è per quelle aziende che hanno stabilito il loro plan. Per le aziende che hanno stabilito i programmi del loro personale progetto. La Sosta è un servizio.

Un momento in cui si fa analisi di mercato, istruzione, formazione del personale ed investimenti diversificati.

Il calcio è finanza, spesso alta finanza.

Far calcio di livello europeo prevede oggi Cultura aziendale profonda e diversa. Settori differenti che vengono a sposarsi. Nel caso di patron De Laurentiis, a Napoli il mondo del cinema ha sposato il pallone. Cinema, teatri e stadi sono tutti figli del mondo show.

Show business con diverse angolazioni.

Calciatori come attori, alcuni di primo piano altri come comparse. Alcuni diventano registi altri attrezzisti.

Cultura non solo Conoscenza.

Termini simili. I profani possono ritenerli equivalenti, non lo sono.

Conoscere è sapere l’esistenza ed il funzionamento di uno strumento, Cultura è sapere come, quando e dove utilizzarlo.

Spazio, Tempo e Luogo.

È la prerogativa dei Grandi.

Bill Gates intercetta con Windows non solo la necessità ma anche la modalità. Un genio.

La caratteristica di una azienda che riesce non solo a trovare il giusto manager ed il giusto prodotto ma intercetta anche il momento ed il mercato su cui tuffarsi.

De Laurentiis e Giuntoli, lo stesso Spalletti hanno dimostrato di Conoscere. La cultura dell’azienda Napoli arriverà col tempo se ci si lavorerà con dovizia di competenza.

Su questo siamo inamovibili. La sosta in questo è una grande opportunità.

I mercati non riposano, il Qatar è una vetrina e chi ha occhi per vedere può trarre suggerimenti e valutazioni.

Paesi emergenti che di calcio sanno poco o nulla. Paesi che poca confidenza hanno col pallone ma costituiscono mercati.

Il calcio è show business fatto da grandi tecnici e grandi attori.

Il dribbling di Kvaratskhelia senza Europa e resto del mondo resta un bel gesto.

Al calcio serve il palcoscenico.

