Napoli 5.0, 8 punti. Tanti o un soffio.

Innumerevoli sono gli sportivi interpellati ad analizzare il Napoli.

Si cerca in ogni maniera di interpretare se l’andamento di questa prima parte di stagione può reggere, quanto e se non è destinato ad evaporare. Ognuno ha la sua ricetta, tutti giocano a puntare i dadi.

La verità è che nessuno sa veramente cosa può accadere.

Troppe le incognite.

Troppi i dubbi legati anche alle prestazioni altrui.

Pomo vero della discordia gli 8 punti. Da qualsiasi angolazione li guardi, fanno due partite e mezzo. Possono essere tanti o quasi un soffio. Possono costituire un tesoro definitivo o quantomeno un gruzzoletto prezioso.

La memoria moderna degli ultimi campionati non aveva visto un distacco tale a questo punto della stagione.

Nemmeno si era vista una sosta tanto lunga.

Il mondiale del Qatar è un mistero più che un’incognita.

A sentire le versione di Paolo Maldini, intervistato nel pomeriggio, il Napoli è protagonista unico del proprio destino. Tutto è nelle sue mani. Tutto lo sviluppo del torneo dipende unicamente dalla forza propulsiva della banda Spalletti.

Quanta benzina ci sarà nel serbatoio e quanto le provviste dureranno nel lungo inverno.

Formica o cicala il più bel Napoli di De Laurentiis?

Massimo Carrera che conosce il fattore Sosta intermedia, per aver allenato in Russia come Luciano, sottolinea come il toscano, in questo, goda di un vantaggio.

È l’unico degli italiani ad avere una esperienza simile in tal senso.

Esperienza per amministrare calciatori, umore ed 8 punti.

8 punti sul Milan di Pioli, Maldini e Leao.

Possono essere tanti o un soffio.

Sono punti da conservare quando verranno fuori i tassi tecnici non del campo ma delle aziende.

Storia.

Cultura.

Abitudine alle altezze.

Questo si impara solo col tempo e con l’Esperienza.

