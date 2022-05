Nando de Napoli: “Il primo scudetto non si scorda mai, ora servono leader”

Nando De Napoli, ex centrocampista azzurro, Campione d’Italia 1987, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco di seguito le dichiarazioni di “RAMBO” De Napoli:

“Le emozioni sono enormi, il ricordo del primo scudetto è bellissimo, la prima cosa è che eravamo tutti del Sud, un gruppo affiatato di tanti meridionali: da Di Fusco a Bruscolotti, Ferrara, Volpecina, Muro, Caffarelli, Filardi. E ancora Puzone, Romano, Carnevale, Giordano, Celestini. E poi c’era Diego, ovviamente, il nostro Capitano, il nostro leader.

Ma non c’era solo Maradona, e penso a Bagni e Garella, Ferrario, gli stessi Bruscolotti e Giordano: quando le cose andavano male erano loro a prendere noi giovani per mano e a correggere ciò che non andava. Ecco, questo è mancato al Napoli: i leader veri. Leader come abbiamo scoperto sia Mertens, ma il solo Dries non basta.

Peccato, ho molto rimpianto per quest’anno, è stato fatto un buon lavoro, dalla squadra e da Spalletti, ma è mancata personalità nel momento decisivo. Spero che il prossimo anno De Laurentiis completi la rosa con elementi in grado di colmare questa lacuna”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati