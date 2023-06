Nandez piace al Napoli!

A parlare è direttamente l’entourage del calciatore. Poi aggiungono, anche:

“Per ora nessuna offerta ufficiale!”.

L’interesse per l’uruguagio inizia già da qualche anno, i suoi procuratori, attraverso la radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli, confermano l’accostamento al club azzurro.

Con la partenza di Ndombele, rientro al Tottenham e Demme, vicinissimo alla Bundesliga, il ruolo al centro del campo è al momento scoperto. Il giocatore del Cagliari, 27 anni, come detto, piace da tempo, non è da escludere, che il suo entourage prema sull’acceleratore, per una cessione a stretto giro.

Nandez è al Cagliari dal 2019, da anni si profila per lui un passaggio ad una big, ma per ora è rimasto in Sardegna. Quest’anno 37 presenze in campionato, contributo importante alla promozione dei rossoblu. Qualche problemino di personalità, ne ha frenato la crescita, ma ora sembra proprio pronto al grande salto. Il Napoli ci sta pensando, come riserva da affiancare, ai vari Lobotka, Anguissa, Zielinski. Il prezzo dovrebbe essere piuttosto contenuto, visto che comunque, arriverebbe dal campionato cadetto. Con 7 milioni di euro si potrebbe prendere, visto anche il contratto in scadenza nel 2024.

Un altro nome caldo è quello di Ferdi Kadioglu. Un classe ’99 olandese, ma con passaporto turco. Opzionato anche la scorsa estate, il Fenerbahce per il suo cartellino, chiede 25 milioni di euro. Ha giocato un po’ in tutti i ruoli, prevalentemente da terzino o da esterno offensivo. Spesso anche a centrocampo, un vero e proprio jolly, che per certi versi ricorda la carriera di Eljif Elmas. Uno di quei calciatori, che piacciono molto agli allenatori.

In ogni caso per ora, il Napoli è concentrato sulla questione Osimhen. Una volta chiusa questa trattativa, si penserà ad altre operazioni.

