Musso: “Un onore per me giocare al Maradona”

Nel prepartita di Napoli-Udinese è intervenuto ai microfoni di Sky, Juan Musso, portiere dei friuliani per parlare della partita di stasera:

“Per noi argentini è speciale giocare qua, sappiamo quanto qui amino Maradona e giocare in uno stadio che porta il suo nome è un onore. I migliori portieri in Italia? L’ho detto tante volte e penso che Donnarumma sia molto forte, però poi ci sono tanti portieri molto bravi in Serie A e quindi è un giudizio che lascio ad altri”.

“Da un po’ sento queste chiacchiere ma per me la cosa che conta ora è giocare ogni partita al massimo. Ogni minuto, ogni partita e ogni stagione che passa per me è una gioia perché amo quello che faccio e punto sempre a vincere attraverso le buone prestazioni”.

