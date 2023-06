Mundo Deportivo lancia la “Bomba”: “Il Napoli si sta sfasciando…”

La testata giornalistica Mundo Deportivo fa un focus sul mercato del Napoli commentando le indiscrezioni che stanno circolando sulla società Campione d’Italia. Ecco quanto si legge:

“Secondo le informazioni del sito specializzato in cessioni di giocatori, Transfermarkt, Hirving Lozano ha un valore di mercato di 25 milioni di euro e il suo contratto scade a giugno dell’anno successivo, ma il Napoli pretenderebbe solo 15 milioni di euro per l’uscita dal club appena possibile”.

“È chiaro – si continua a leggere – che il Napoli verrà smantellato dopo aver messo fine a 33 anni di carestia senza alzare lo scudetto, visto che oltre alle partenze di Lozano e del suo allenatore Luciano Spalletti, potrebbero andare via anche figure come Kim Min-Jae e Víctor Osimhen, giocatori che sono già ricercati da colossi europei come il Bayern Monaco. Il Chucky Lozano troverà presto una nuova squadra grazie a quanto dimostrato con la maglia del Psv e dello stesso Napoli e tra le possibili opzioni che gli si presentano c’è quella del West Ham in Premier League”.

