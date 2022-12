“Multitasking” Raspadori: cerca un posto al sole, al di là del ruolo

Nel ritiro del Napoli in Turchia, Giacomo Raspadori è tornato ancora più determinato. Si vede che il breve periodo di vacanza durante la sosta per il Mondiale gli ha giovato non poco. In effetti, alla ripresa della preparazione ha già riassaporato il gusto della rete, seppur in amichevole. Ma intende approfittare del momento per mettersi in luce. Sfruttare ogni occasione propizia affinchè Spalletti si convinca a concedergli maggiore spazio in campo.

Così, le doppiette rifilate ad Antalyaspor e Crystal Palace sono un chiaro segnale indirizzato all’Uomo di Certaldo. E con sfumature diverse, hanno messo sotto la lente d’ingrandimento un attaccante che nella fase iniziale della stagione, specialmente in Champions League, abbiamo imparato abbondantemente a conoscere. Del resto, il tecnico toscano considera l’ex Sassuolo un valore aggiunto in ottica ripartenza post Qatar, piuttosto che un problematico enigma da risolvere. Perché Jack ha talmente tanta qualità e fantasia, che riesce ad offrire una moltitudine di soluzioni tattiche.

Non a caso, il suo allenatore sembra volergli affidare proprio la rincorsa al famoso Obiettivo: parola tanto impegnativa quanta scaramantica all’ombra del Vesuvio, specialmente di questi tempi. C’è curiosità, dunque, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, su come verrà definita la questione della posizione che Raspadori dovrà occupare in questa squadra.

Jack versatile offensivamente

L’abilità con la quale, per larghi tratti delle gare in cui s’è mosso da centravanti puro, quando Osimhen era infortunato, non ha modificato la percezione delle enormi potenzialità offensive di Raspadori. Al contrario, ha contribuito ad amplificarne l’efficacia su tutto il fronte dell’attacco. Legittimandole l’ambizione di un posto al sole e la spregiudicatezza nel cercarlo con caparbietà.

Conoscevamo la sua proverbiale capacità di sacrificarsi in fascia, contribuendo a consolidare un sistema di gioco dall’indole marcatamente intensa e proattiva. Ovviamente, quando Spalletti lo schiera a piede invertito sulla sinistra, con l’idea di far tirare un pochino il fiato a Kvaratskhelia, l’interpretazione che Raspadori dà al ruolo di esterno è diametralmente opposta a quella del georgiano. Khvicha è accostabile alle ali classiche di un calcio d’altri tempi, tutto dribbling, finte e controfinte, con cui mette a sedere gli avversari nascondendo loro la palla.

Giacomo preferisce non forzare la giocata, sfruttando comunque tocchi sexy e fondamentali superiori alla media. Tuttavia, esplora meno la verticalità rispetto al collega di reparto. Stringendosi e convergendo, pure senza palla, garantisce però maggiori ricezioni tra le linee.

Raspadori sperimentale

E veniamo all’ultima novità in ordine cronologico. Nelle due amichevoli disputate ad Antalyaspor, Spalletti ha sperimentato alcune soluzioni alternative al tradizionale 4-3-3. Sistemi ibridi, nel senso che, fermo restando il dogma della difesa a quattro, il Napoli per larghi tratti s’è affidato al doppio pivote. Lasciando al contempo ampia libertà al quartetto di offensive players, affinchè aggredissero costantemente la profondità, al netto di una condizione niet’affatto brillantissima, per corsa e gamba.

Così gli azzurri non si sono abbassati troppo verso la propria area di rigore, rimanendo compatti, senza schiacciarsi eccessivamente. In questo scenario, sia i turchi che gli inglesi non sono riusciti a decodificare le zone di competenza occupate da Raspadori. Partito talmente distante dalla trequarti altrui, da scomodare addirittura un paragone con Zieliński, vista la similitudine di alcune giocate, tipiche della mezzala polacca.

Ora che si avvicina la ripresa dell’attività agonistica, sarà dunque interessante capire se Spalletti vorrà utilizzare Raspadori come un prototipo, difficilmente riconducibile agli altri attaccanti che compongono la rosa azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci la situazione di Demme, avvicinato dalla Salernitana

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati