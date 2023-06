Multiproprietà: Che succede se il Bari e’ promosso in Serie A? Adl al bivio…

Il Bari è in finale playoff di Serie B ed affronterà il Cagliari di Claudio Ranieri: in caso di promozione i De Laurentiis dovranno cedere un club. Infatti, la famiglia proprietaria del Napoli dovrà prendere una decisione.

La notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport:

“Infatti, non appena il club sarà certo di partecipare alla prossima Serie A, la famiglia De Laurentiis dovrebbe immediatamente attivarsi per procedere alla cessione del club. Aurelio è il presidente del Napoli, il figlio Luigi ricopre la stessa carica al Bari e l’articolo 16 delle Norme Organizzative Interne della Figc vieta la multiproprietà nello stesso campionato a coniugi o parenti fino al quarto grado. Resta ancora consentita in modo transitorio, come stabilito l’anno scorso dal Consiglio Federale, fino alla stagione 2028-29 soltanto nel caso che i due club partecipino a campionati professionistici diversi. Quindi potrebbe rimanere tutto invariato soltanto se il Bari perdesse la finale. Non c’è dubbio che se la famiglia De Laurentiis si trovasse costretta a cedere una delle società, si tratterebbe con ogni probabilità del Bari. Una prospettiva che era stata confermata già negli scorsi mesi da Luigi”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati