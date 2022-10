Napoli.Mourinho: Qualche volta il favorito perde!

È un José piuttosto piccante, quello della conferenza stampa pre Roma Napoli. Non ci sta al ruolo di vittima sacrificale, rivendica la sua squadra e il diritto a giocarsela.

“Abbiamo il diritto di giocarcela, anche il Napoli deve temere la Roma, siamo al quarto posto, non siamo un avversario scarso, avranno paura anche loro di noi”

Non lo penserà certo il collega Luciano Spalletti, per il quale il portoghese nutre profondo rispetto:

“Spalletti è un mio amico, non penso stia bluffando, sa che sarà una partita difficile”

Si risente notevolmente l’allenatore della Roma, quando viene accusato di difensivismo, soprattutto rispetto al numero di gol segnati dal Napoli:

“La Roma non è una squadra difensiva, creiamo tante azioni ma non facciamo gol. Arriverà un giorno che una squadra pagherà, dove con quattro azioni faremo 4 gol”

Dalle parti di Castel Volturno si augurano che non sia questa l’occasione, indubbiamente i giallorossi hanno mostrato una buona dose di cinismo, nel capitalizzare in punti, le palle messe in fondo alla rete .

Ma non è un problema di interpreti, secondo il tecnico portoghese:

“Abbiamo giocatori in grado di fare tanti gol, come Tammy, Belotti o Pellegrini, arriverà il loro momento. Noi non aspettiamo nessuno, facciamo la nostra partita”

Da queste dichiarazioni e dalla volontà di fare la gara, sarà probabilmente Zaniolo a partire titolare:

“A Genova ho visto Zaniolo più maturo, perché lui si intristisce se non gioca dall’inizio. Ma deve crescere, deve essere più cerebrale e meno istintivo. Le tre partite di squalifica in coppa, per lui sono allucinanti. Su Zaniolo è tutto, troppo esagerato”

Il riferimento è all’espulsione dell’attaccante in Europa League, tre turni per Mourinho sono troppi.

Poi nuovamente sul Napoli, tanti elogi, ma anche sicurezza dei propri mezzi:

“Non è un caso se il Napoli, dopo dieci giornate è primo in classifica, ha significato. Come il nostro quarto posto, ce la giochiamo”

Un pensiero poi sul modulo tattico, da adottare:

“Dobbiamo cambiare modulo non per scelta, ma in base ai giocatori che abbiamo a disposizione. Altre squadre hanno più soluzioni. Celik non è ancora recuperato”

L’impressione è che la Roma non si muoverà dal 3-5-2, con l’unico dubbio in attacco, se due punte o Zaniolo a sostegno.

Infine un passaggio su Kvaratskhelia, sollecitato da una giornalista Georgiana:

“Non ho previsto accorgimenti particolari, se passa dalle mie parti gli faccio uno sgambetto. È un grande giocatore, complimenti al Napoli per averlo preso”

Troppo furbo lo Special One, per non aver escogitato, contromisure agli attacchi partenopei.

Di sicuro, come sottolineato da Spalletti, sarà una sfida da livello europeo.

