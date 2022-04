Mourinho ai Quartieri, omaggio a “El Más Grande”

Ieri, appena è arrivato a Napoli, Josè Mourinho ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona.

Dopo aver accompagnato la sua squadra in albergo, il tecnico della Roma, assieme al team manager Cardini, ed al preparatore dei portieri Nuno Santos, s’è fatto accompagnare ai Quartieri Spagnoli, dove ha deposto un mazzo di fiori sotto al murales dedicato a El Diez.

Non appena il tecnico spagnolo è sceso dal minivan, si è formata una piccola folla composta da circa un centinaio di persone, che hanno iniziato a scandire il nome dello Special One: “Mou… Mou…”.

D’altronde, la piazzetta a ridosso di Toledo è diventato un luogo di pellegrinaggio per turisti in visita alla città e tifosi di ogni colore, non solo quelli di fede azzurra.

Mourinho è rimasto solo una manciata di minuti. Il tempo di farsi il segno della croce. Un gesto che indubbiamente ha suscitato una profonda emozione in tutti i presenti, che hanno salutato l’allenatore della Roma con un lungo applauso quando è risalito sul van per rientrare in albergo.

