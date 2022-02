Morra (Corriere Azzurro): “Il Napoli può ancora vincere lo scudetto”

Per il caporedattore del sito on line “Corriere Azzurro”, Manuele Morra, in esclusiva per il nostro portale, potranno essere decisivi i prossimi due incontri per trovare conferme in merito al possibile rientro del Napoli nella lotta scudetto.

Sei punti nelle prossime due partite, col Venezia ed in casa con la capolista Inter, ed il Napoli rientra di diritto come avversaria principale dei nerazzurri?

“Certamente con due vittorie il Napoli potrebbe consolidare il ruolo di rivale più accreditata dell’Inter nella corsa allo scudetto. Occorre fare un passo alla volta e pensare alla gara di Venezia, una squadra che sta facendo bene e che può contare su calciatori di qualità come Aramu e Caldara. Gli avversari degli azzurri hanno fatto un mercato importante: Nsame è un giocatore che può fare la differenza in ottica salvezza ma è fermo da tanto tempo, Ullmann è un terzino con grandi doti offensive, Cuisance è un giovane interessante ha buona tecnica e personalità. I partenopei devono affrontare questa gara con grande concentrazione…”.

Dove può arrivare la squadra di Spalletti una volta recuperati tutti gli effettivi a disposizione?

“L’inizio del campionato è stato eccellente anche perché Spalletti poteva contare su una rosa ampia. Le seconde linee sono cresciute in questi mesi, il rientro di giocatori come Koulibaly, Osimhen e Anguissa consentirà al tecnico di poter sfruttare tutte le frecce al proprio arco. Gli azzurri possono concludere il torneo 2021-2022 in crescendo e contendere il titolo alle milanesi”.

Nel mercato appena chiuso si doveva o poteva intervenire con altri acquisti, o la rosa è competitiva così?

“Il Napoli doveva sostituire numericamente Manolas, l’arrivo di Tuanzebe è da considerarsi un completamento della rosa. Di certo l’addio dei calciatori in scadenza di contratto necessita di grande collaborazione tra l’area tecnica e quella manageriale perché parliamo di calciatori di grande spessore che andranno sostituiti al meglio nel prossimo campionato”.

In testa e in coda ci sono partite da recuperare causa Covid. Quale sarebbe la soluzione giusta nei casi di positività?

“Gestire una situazione del genere è davvero difficile, ho la sensazione che siano state prese decisioni sia per salvaguardare la salute degli sportivi sia per garantire la continuità del campionato. Purtroppo non si può terminare il campionato in ritardo, il Mondiale incombe”.

Lotta per il tricolore riservata soltanto alle milanesi, oppure possono inserirsi anche Atalanta, Juve e Napoli?

“Inter e Napoli ritengo siano superiori rispetto alle rivali. Il Milan ha dimostrato anche in passato di non essere costante per tutto il campionato. L’Atalanta poteva essere una sorpresa in ottica tricolore ma la cessione di Gosens mi fa pensare che non ci sia l’ambizione di primeggiare. La Juve ha 11 punti in meno dell’Inter ed una partita in più, mi sembra improbabile possa lottare per il primo posto”.

Uno sguardo al futuro prossimo. Chi farà ancora parte del Napoli edizione 22-23?

“Il Napoli darà continuità alla guida tecnica ma dovrà sostituire i calciatori in scadenza. Sarà necessario mettere al centro del progetto Koulibaly, magari con la consegna della fascia di capitano. Non mi sorprenderei se fossero sostituiti entrambi i portieri. Ho un sogno: il prolungamento del contratto di Mertens, ritengo sia un calciatore straordinario, un elemento indispensabile nello spogliatoio ed un ragazzo che non finisce mai di esaltare la città di Napoli”.

