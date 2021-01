Morgan De Sanctis in terapia intensiva dopo un incidente stradale

L’ex Napoli Morgan De Sanctis è ricoverato in terapia intensiva dopo che nella notte è stato coinvolto in un incidente d’auto sulla Cristoforo Colombo.

Attualmente nello staff dirigenziale della Roma, l’ex portiere intorno alla mezzanotte, per cause ancora sconosciute, s’è ribaltato con la sua Hyundai Tucson.

Inizialmente sembrava che De Sanctis se la fosse cavata con contusioni multiple ed abrasioni varie. In effetti, aveva deciso di farsi medicare nella clinica Villa Stuart.

Successivamente, però, è stato trasferito al Policlinico Gemelli per ulteriori controlli. Una scelta che probabilmente gli ha salvato la vita.

Il dirigente giallorosso, infatti, aveva riportato non solo la rottura di alcune costole, ma pure un’emorragia all’addome ed è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.

Al Pirata, che non è in pericolo di vita, quindi, è stata asportata la milza. Le sue condizioni sono stabili. E’ cosciente. Adesso si trova in terapia intensiva per il naturale decorso post operatorio.