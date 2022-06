Morabito, agente Fifa: “Deulofeu ha tanti gol nei piedi. Non prenderei Ostigard”

Vincenzo Morabito, agente Fifa, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle caratteristiche di Deulofeu e del possibile arrivo dell’attaccante dell’Udinese nel club azzurro, mentre si è mostrato scettico nei confronti di Leo Ostigard.

“È un giocatore offensivo, anche se oggi è un po’ cambiata la denominazione di questi giocatori. Ormai oggi tutti giocano con una punta avanti. Lui è molto veloce e ha una grande capacità realizzativa. Io lo vedo più sull’esterno, ma sa giocare anche dietro alla punta. È il classico giocatore da uno contro uno, calcia bene in porta e crossa bene. Meglio a destra”

Su Ostigard

“Fossi nel Napoli prima di prendere Ostigaard prenderei in considerazione anche altri giocatori. Non so se è un giocatore da Napoli, sicuramente è giovane e può crescere ma valuterei anche altro”.

