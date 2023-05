Monza-Napoli, ricorso al TAR blocca il dispositivo di divieto trasferta…Occhio alla “trappola” tifosi napoletani!

Ancora un incredibile colpo di scena per Monza-Napoli. Dopo il provvedimento del Casms firmato ieri sera e reso operativo in mattinata dal prefetto del capoluogo lombardo, Patrizia Palmisani, che prevedeva il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania, è arrivato un ricorso al Tar con conseguente sospensiva attesa a breve. A questo punto, in attesa solo dell’ufficialità, la trasferta verrà riaperta. A riportarlo e’ il Corriere dello Sport.

Monza-Napoli, Ecco il precedente divieto

Trasferta vietata per i tifosi del Napoli e settore ospiti chiuso. I supporters azzurri non potranno sostenere la squadra a Monza per decisione del Casms in seguito a valutazioni legate a questioni di ordine pubblico

L’organo che gestisce la sicurezza degli eventi sportivi ha preferito così evitare incroci pericolosi lungo le autostrade tra gli ultras della squadra campione d’Italia e quelli di Udinese e Roma, impegnate rispettivamente a Firenze e Bologna sempre nella giornata di domenica 14 maggio 2023.

I 3000 biglietti per Monza-Napoli relativi al settore ospiti del Brianteo, andati venduti in pochissime ore, verranno rimborsati. Un vero peccato per la squadra di Spalletti non poter avere il sostegno della propria tifoseria in un momento storico come questo.

