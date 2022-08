Napoli-Monza: Giallo Raspadori, Convocato ma…

Napoli-Monza, una partita che riporta. I 40.000 al Maradona. dove si attende, con curiosita’, di vedere i nuovi arrivati., ha in sé. una sfumatura di giallo.

Il fatto riguarda il tesseramento. di Giacomo Raspadori. Nella giornata di ieri è avvenuto il tweet. che confermava l’arrivo del giovane attaccante. della nazionale azzurra., ma. sembrerebbe che Il tesseramento non sia completo.

Infatti la Lega. non ha potuto ratificare il tesseramento, poiché non operativa fino al martedì 23 agosto, il Napoli avrebbe dovuto ratificare. L’acquisto, entro venerdì 19. C. M.

Ora la domanda è. perché risulta tra i convocati della gara col Monza., quando il giocatore stesso. non risulta, dalla Lega, completamente tesserato?. Bisogna capire., Se vi è qualche deroga che consenta al Napoli di poter convocare, almeno in panchina, Il calciatore, onde evitare sanzioni pecuniarie, per non aver rispettato la regolamentazione. contrattuale.

A darne notizia, che ha destato perplessità tra i tifosi, è stato un tweet del giornalista Luca Cerchione. Che scrive. “La Lega Serie A sospende le registrazioni dei contratti durante le giornate di campionato”, dunque da oggi a lunedì. “Potrebbe forse esserci una deroga per lunedì, visto che il Napoli gioca domenica, ma è difficile”. Sinceramente restiamo basiti, sia per la convocazione di Raspadori, dal silenzio della società, In merito

A questa vicenda. Pero’ a poche ore dalla Festa dei tifosi, che stanno lanciando un segnale di grande amore verso la propria squadra, . ancora una volta, sale alla ribalta la scarna , quanto assurda gestione di questa vicenda, che ripeto, sembra un vero e proprio giallo, ma che nessuno si e accorto di quanto evidenziato , una malsana gestione societaria!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati